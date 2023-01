Coronation Street annulée ce soir alors que les horaires du feuilleton sont chaotiques

CORONATION Street a été annulée ce soir – alors que les horaires des feuilletons sont à nouveau plongés dans le chaos.

Cependant, ITV a veillé à ce que les fans de Coronation Street ne se privent pas trop longtemps de leur solution… encore une fois.

Généralement diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis, le drame basé à Manchester a été retiré du programme à plusieurs reprises.

Malheureusement pour les téléspectateurs, ce soir est un autre jour où ils devront attendre que le drame se déroule car ITV diffusera à la place un autre match de la FA Cup.

Le feuilleton de longue date sera remplacé par la confrontation de Manchester City avec Arsenal, avec un coup d’envoi fixé à 20 heures.

Les Gunners affronteront City, le deuxième de Premier League, au quatrième tour de la FA Cup.

Prête à prendre une soirée ce soir en faveur de l’action de la FA Cup, Corrie a en fait été diffusée hier soir.

Un épisode d’une heure de Corrie a été diffusé à 21 heures jeudi soir à la place.

Le drame à venir devrait garder les téléspectateurs sur leurs gardes avant lundi, car d’autres matchs prendront le relais ce week-end.

Les Red Devils de Manchester United affronteront Reading samedi à partir de 19h15 tandis que Liverpool doit affronter Brighton dimanche à 12h45.

Coronation Street sera de retour à son horaire régulier le lundi 30 janvier 2023, donc diffusé à partir de 20h.

Les bouleversements de la télévision ont été fréquents sur la boîte, les fans de Corrie devant attendre plusieurs jours avant de pouvoir rattraper la vie à Weatherfield.

Le feuilleton emblématique a déjà été diffusé pour la Coupe du monde et les changements ont également eu un impact sur l’émission rivale ITV Emmerdale et EastEnders de BBC One.

Les téléspectateurs ont été obligés d’attendre le point culminant de l’histoire de toilettage de Max le 9 janvier.

Pris sous l’aile de Griff Reynolds, le garçon joué par Paddy Bever a aidé l’activiste raciste à diffuser ses opinions sur les pavés grâce à ses compétences en montage vidéo.

Il a dû faire face aux conséquences de ses récentes actions.

Ailleurs à Corrie, Daisy Midgeley (Charlotte Jordan) a été choquée de voir sa mère séparée Christina (Amy Robbins) basculer les pavés avant ses noces avec Daniel Osbourne.

Qu’est-ce qui attend les résidents de Weatherfield ?

Branchez-vous sur ITV ce soir à 21h.

