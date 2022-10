Coronation Street a choisi Peaky Blinders et la star de Netflix dans la terrifiante histoire de toilettage extrémiste de Max

CORONATION Street a engagé une star de Peaky Blinders pour un nouveau scénario déchirant.

Le Soleil peut révéler que Luke Delaney deviendra un habitué de Corrie et jouera un rôle majeur dans la radicalisation de Max Turner en un groupe d’extrême droite.

Twitter

Luke Delaney de Peaky Blinders a rejoint Corrie en tant qu’extrémiste d’extrême droite[/caption]

Le personnage de Luke s’appelle Dave Fairchild et il fera ses débuts sur les Cobbles ce soir.

L’acteur hunky a déclaré qu’il était “ravi” de rejoindre le feuilleton.

Il a précédemment joué un policier dans le drame historique de la BBC Peaky Blinders face à Cillian Murphy.

Et Luke a également l’histoire d’être un méchant du savon ayant kidnappé Maxine Minniver à Hollyoaks l’année dernière.

Les autres crédits au nom de la star de la télévision incluent Stay Close de Netflix, Emmerdale et Cucumber de C4.

L’adolescent Max Turner – qui est joué par l’acteur Paddy Bever – se retrouvera ciblé par un gang d’extrémistes mettant finalement sa propre vie et celle de ses amis et de sa famille en danger.

Dans l’épisode de ce soir, les téléspectateurs verront Peter Barlow affronter l’activiste écologiste Griff et ses amis lorsqu’il découvrira que le groupe qu’ils l’ont invité à voir joue des chansons racistes.

Toyah s’attaque à Spider à propos de l’entreprise qu’il ignore qu’il est un flic infiltré qui a infiltré le gang pour exposer leur activité.

Dans l’épisode de lundi, Griff, joué par Michael Condron, tourne son attention vers Max troublé qui a été victime d’intimidateurs persistants à l’école depuis qu’il a perdu sa place à Weatherfield High.





Griff intervient et menace de donner une leçon aux intimidateurs et, ce faisant, gagne la confiance de Max.

Il invite Max à une fête d’Halloween chez lui en disant au reste du gang qu’il pourrait être utile à leur cause.

Dans les mois à venir, alors que Max s’éloigne de plus en plus de sa famille, l’adolescent tombe sous le charme de Griff qui utilise les compétences vidéo et informatiques de Max pour diffuser leur propagande raciste.

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré: «Dans l’ensemble, l’histoire de Max en est une sur le toilettage d’un adolescent vulnérable à un moment où il se sent le plus aliéné et privé de ses droits.

“L’histoire englobera les techniques de recrutement “traditionnelles” des groupes extrémistes, et nous verrons Max se lier d’amitié en personne avec des personnalités plus âgées, semblables à des mentors, qui lui donneront un sentiment de loyauté et de fraternité.

“Puis, plus tard dans l’histoire, nous explorerons un problème très du 21e siècle : les adolescents qui s’auto-radicalisent en regardant du contenu extrême en ligne.

“En fin de compte, nous voulions que ce soit une histoire sur la communication au sein des familles – quelles sont les bonnes et les mauvaises façons de parler aux jeunes membres de la famille qui gravitent autour d’opinions extrêmes ?

“Pour la conclusion de l’histoire, les tentatives mal jugées de David de traiter avec Max conduiront le récit à un point culminant choquant et stimulant.”

Le coordinateur national principal de la police antiterroriste, Tim Jacques, a déclaré: «Coronation Street a une longue histoire de sensibilisation aux problèmes difficiles qui sont au cœur des communautés à travers le Royaume-Uni.

“Malheureusement, la menace terroriste reste l’une de ces préoccupations très réelles.

« Notre étude de cas montre que les enfants et les jeunes sont vulnérables à la radicalisation et sont de plus en plus entraînés dans des idéologies toxiques par le biais d’espaces et de plateformes en ligne.