Le chef de la santé publique de l’État, Nicola Spurrier, a fait cette étrange recommandation lors d’une conférence de presse mercredi, lorsqu’elle a également annoncé qu’une équipe de la Ligue australienne de football de Melbourne serait autorisée à entrer en Australie-Méridionale pour un match à venir, malgré les restrictions de Covid-19 en cours.

« Nous regardons le ballon… J’ai remarqué qu’il arrivait parfois que le ballon soit botté dans la foule, nous travaillons sur les détails de ce que cela signifiera » Spurrier a déclaré avec confiance, après avoir été interrogée sur le potentiel d’exposition des spectateurs au niveau du sol au stade Adelaide Oval.

Si vous êtes à Adelaide Oval et que le ballon vient vers vous, mon conseil est de vous esquiver et de ne pas toucher ce ballon.

Oui, c’est sérieux. Ne touchez pas à cette balle ! La répression de Covid Sherrin d’Adelaide.@7NewsMelbournese @7aflpic.twitter.com/8BvnU0kHUB – Mark Stevens (@Stevo7AFL) 2 juin 2021

Bien que Spurrier ait reconnu qu’elle n’avait pas été à « beaucoup de matchs de football » avant de supplier les fans d’éviter le ballon à tout prix, son conseil a déclenché une vague de mèmes et de rires d’Australiens sur Twitter.

@MoreiraNorberto Elle l’a dit avec un visage impassible😐 — Brian Badonde (@robdaly1984) 2 juin 2021

Les médias locaux se sont même entretenus avec l’épidémiologiste Tony Blakely pour sonder le risque de transmission possible. À défaut de garder un visage impassible pour l’interview, l’expert a déclaré que la chance d’attraper Covid-19 d’un ballon de l’AFL est « assez minime » ajoutant que les commentaires de Spurrier étaient néanmoins « amusant. »

Épidémiologiste @TonyBlakely_PI dit que le risque d’attraper un coronavirus à partir d’un ballon de foot est « assez minime ». #AFL jeu de ne pas toucher le ballon du match. pic.twitter.com/j9iwAzN5U3 – Lever du soleil (@sunriseon7) 2 juin 2021

Spurrier a comparu pour une autre conférence de presse jeudi pour clarifier les conseils de la veille, prenant la moquerie dans sa foulée après avoir été informée par plus « connaissance du football » collègues.

« Juste pour répéter : je ne suis pas un joueur de football et, en fait, chaque fois qu’un ballon vient à moi – quel que soit le type de ballon, que ce soit un ballon de football, un ballon de basket – j’ai tendance à me baisser », a-t-il ajouté. a-t-elle plaisanté.

J’ai eu une petite mise à jour de certaines personnes plus compétentes en football dans mon département aujourd’hui pour me dire qu’il y a environ 50% des gens qui essaient vraiment follement d’obtenir le ballon et qu’il y a 50% des gens qui sont comme moi et juste canard.

Cependant, le chef de la santé n’a pas survécu à la conférence de presse ultérieure avant de remettre encore plus de matériel à la galerie Twitter de l’arachide, exprimant ses réticences à entrer en contact avec un « objet touché par… des hommes très en sueur sur un terrain de football », tout en exhortant les fans à se désinfecter les mains régulièrement.

Le professeur Nicola Spurrier est revenu sur le «canard» d’hier des commentaires sur le ballon, dit-elle après que des «hommes en sueur» ont touché le ballon sur le terrain de football et qu’il vole dans la foule… utilisez simplement un désinfectant pour les mains. 👍🏼 @abcadelaidepic.twitter.com/FzgqvYefeo – Sarah Mullins (née Hancock) (@sarahmullins) 3 juin 2021

SA CHO Professeur Nicola Spurrier : « J’ai eu une mise à jour de certaines personnes plus compétentes en football dans mon département pour me dire qu’il y a environ 50% des gens qui essaient vraiment follement d’obtenir le ballon et il y a environ 50% des gens qui sont comme moi et juste canard. « Alors, faites-vous … – Ben Waterworth (@bjwaterworth) 3 juin 2021

Heureusement pour les spectateurs d’Adelaide Oval, les joueurs de l’AFL sont dépistés pour le coronavirus avant chaque match, tandis que le stade gardera les deux premières rangées du niveau du sol vides pour éviter une exposition potentielle. Cette dernière décision a été prise à la demande du chef de la santé, déclarant aux journalistes que cette « C’était un peu une demande pour l’AFL mais ils ont réussi à répondre à cela. »

Les inquiétudes concernant le prochain match entre Collingwood et Adélaïde sont vives étant donné que l’ancienne équipe est originaire de Victoria, qui a subi le plus gros de l’épidémie de Covid-19 dans le pays et fait actuellement face à un nouveau groupe de cas. Les responsables de la santé de l’Australie-Méridionale insistent sur le fait que le jeu sera un « activité très sûre et à faible risque », arguant que le stade et les équipes respectent les protocoles en cas de pandémie et prennent toutes les précautions pour éviter de propager la maladie.

