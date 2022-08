Corny sur Main – Le New York Times

La semaine dernière, je vous ai dit que j’étais en plein mode tomate. Ce qui est vrai. Mais ce n’est pas toute l’histoire.

Mon autre amour d’été est le maïs sucré frais, que je trouve si irrésistible que j’en ramène à la maison bien plus que je ne peux en emporter quand je quitter le marché. Je finirai probablement en physiothérapie, mais je dois avoir mon maïs.

Les tomates et le maïs sont d’excellents partenaires, et je fais beaucoup de salades qui incorporent les deux. Mais parfois, vous voulez juste ce maïs – en épi, en crêpes, en pâtes, en soupe et dans toutes sortes de desserts. J’adore la glace au maïs sucré. Je brouille des grains de maïs avec des œufs pour un repas agréablement monochrome.

Cette semaine, j’ai sélectionné cinq recettes de maïs pour vous. Et à tous ceux qui m’ont écrit la semaine dernière pour me dire que j’avais oublié d’inclure les BLT dans le bulletin : je promets que je n’ai pas oublié les BLT. Je ne aurais jamais. Le BLT est la reine des sandwichs et mon sandwich de choix. Mais parfois, vous n’avez pas de bacon à la maison, ou vous n’avez pas envie de faire frire quoi que ce soit, ou vous ne voulez pas (ou ne mangez pas) de viande, ou il fait trop chaud une journée et vous voulez juste étaler la mayo sur le pain , superposer les tomates et saupoudrer le tout d’une pluie de sel. En tout cas, je ne referai plus cette erreur.