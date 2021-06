Cornwall, siège du sommet du G-7, embrasse la poussée vers les énergies renouvelables

Le sommet du G-7 de cette année se tiendra dans le comté de Cornwall, une partie du sud-ouest de l’Angleterre connue pour son magnifique littoral, ses communautés de pêcheurs historiques et sa beauté naturelle.

En plus d’être une destination populaire pour les touristes – les plages du comté regorgent de vacanciers pendant l’été – les Cornouailles deviennent également une sorte de plaque tournante pour les entreprises travaillant sur des projets axés sur les énergies renouvelables et l’innovation.

Cette semaine, plusieurs de ces développements ont fait des pas en avant significatifs. Mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a installé les premiers panneaux solaires dans une installation décrite comme le « premier parc énergétique à grande échelle du Royaume-Uni ».

Selon la société d’énergie ScottishPower, filiale de l’espagnol Iberdrola, 10 000 panneaux seront installés sur le site. Le parc solaire de 10 mégawatts viendra compléter un parc éolien de 20 MW déjà en service et un système de stockage par batterie de 1 MW.

ScottishPower a déclaré que le parc énergétique de Carland Cross serait capable de générer suffisamment d’énergie « pour alimenter l’équivalent de 15 000 foyers ».

Alors que Johnson tient à être considéré comme quelqu’un qui adopte les énergies renouvelables et donne la priorité à la durabilité, le fait qu’il se soit envolé pour les Cornouailles plutôt que de prendre une autre forme de transport a suscité des critiques acerbes de la part de certains.

Dans une réponse à ses détracteurs qui a été largement rapportée par les médias britanniques, Johnson aurait déclaré : « Si vous attaquez mon arrivée en avion, je souligne respectueusement que le Royaume-Uni est en fait en tête du développement du carburant d’aviation durable, les points du plan en 10 points de notre révolution industrielle verte sont également d’atteindre le « jet zéro ».

En plus des projets éoliens et solaires, Cornwall abrite également un secteur de l’énergie géothermique naissant. Une société appelée Geothermal Engineering Limited travaille sur un certain nombre de projets, dont une piscine géothermique dans la ville de Penzance.

L’entreprise développe également le United Downs Deep Geothermal Power Project près de la ville de Redruth.

Axé sur la création d’une centrale géothermique, le projet United Downs est en gestation depuis des années et s’articule autour de deux puits de 5 275 et 2 393 mètres (17 306 et 7 851 pieds respectivement) de profondeur.

Lundi, une entreprise appelée Cornish Lithium a annoncé qu’elle avait construit avec succès un site d’essai d’eau géothermique à United Downs. L’objectif de la société est de tester des technologies d’extraction directe du lithium sur des eaux géothermiques peu profondes et profondes.

Dans un communiqué publié parallèlement à l’annonce, le PDG de Cornish Lithium, Jeremy Wrathall, a déclaré que le site d’essai de son entreprise à United Downs lui offrait « une opportunité de démontrer à quoi ressemble l’extraction minière moderne à faible teneur en carbone ». Les résultats, a-t-il ajouté, « informeront le développement » d’une usine pilote plus grande.

Alors que les ventes de voitures électriques augmentent et que la soif de technologie de la planète augmente, des matériaux tels que le lithium seront importants dans les années à venir, comme le souligne Cornish Lithium sur son site Web.

« En tant que composants essentiels des batteries utilisées pour les véhicules électriques et le stockage d’énergie », indique-t-il, « l’opportunité potentielle d’extraire des métaux tels que le lithium, l’étain et le cobalt à Cornwall pourrait représenter un avantage stratégique important pour le Royaume-Uni ».

Alors que Cornwall abrite un certain nombre de projets énergétiques terrestres, les eaux avoisinantes offrent également des possibilités de développement.

En avril, par exemple, il a été annoncé qu’un projet de recherche axé sur le potentiel de la technologie marémotrice, houlomotrice et éolienne flottante avait obtenu le soutien de Marine-i, un programme axé sur l’innovation dans des domaines tels que l’énergie marine.

Le projet sera basé sur les îles Scilly, un archipel situé au large de la côte de Cornouailles, et dirigé par Isles of Scilly Community Venture, Planet A Energy et Waves4Power.

Selon Marine-i, qui est en partie financé par le Fonds européen de développement régional, l’objectif principal du projet des îles Scilly est de « construire une nouvelle banque de données sur les vagues et les marées ».

Ces données comprendront des informations sur une gamme de paramètres, notamment la hauteur des vagues, la vitesse du vent et la vitesse des courants de marée.