Les premiers ministres et présidents du groupe des grandes puissances industrialisées – Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, France, Italie, Canada et Japon – descendront sur la station balnéaire cinq étoiles de Carbis Bay près de St Ives pour un jamboree diplomatique de trois jours du 11 -13 juin, ce qui entraînera d’énormes perturbations, mais on estime qu’il vaut jusqu’à 50 millions de livres sterling pour le comté.

Ce sera le premier sommet en personne des dirigeants mondiaux en près de deux ans, après l’annulation du G7 de l’année dernière aux États-Unis et la mise en ligne du G20 en Arabie saoudite à cause de Covid-19.

M. Johnson, qui accueille en tant que titulaire de la présidence tournante annuelle du G7, a déclaré qu’il demanderait à ses collègues dirigeants de «saisir l’occasion de mieux reconstruire à partir du coronavirus, en s’unissant pour rendre l’avenir plus juste, plus vert et plus prospère».

Il utilisera cet événement pour promouvoir sa vision d’une «Grande-Bretagne mondiale» post-Brexit et pour essayer de construire un consensus derrière l’action sur le changement climatique avant la conférence COP26 de l’ONU à Glasgow en novembre.

Et il cherchera à se réhabiliter aux yeux du nouveau président, qui l’avait précédemment qualifié de «clone physique et émotionnel» de Donald Trump.

Alors que l’image de Johnson a été cimentée dans de nombreux esprits américains par la description par le président sortant de lui comme «la Grande-Bretagne Trump», Downing Street estime que l’arrivée de M. Biden offre une opportunité de favoriser la coopération transatlantique sur un certain nombre de priorités du Premier ministre.

M. Biden a indiqué sa détermination à annuler le retrait de Trump de l’accord de Paris sur le changement climatique de 2015, et M. Johnson cherchera à travailler en étroite collaboration avec lui pour persuader d’autres États de renforcer leurs engagements en matière de réchauffement climatique à Glasgow.

Et il s’est aligné sur la priorité de Biden de répandre la démocratie au niveau international en invitant l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud au sommet de Cornwall.

L’expansion ponctuelle du groupe G7 des grandes puissances industrialisées en un soi-disant D10 des démocraties mondiales a rencontré la résistance de certains autres membres, dont l’Italie et la France, qui craignent le développement du groupe en un front anti-chinois.

M. Johnson a déclaré que le choix de Cornwall comme lieu du sommet concentrera les yeux du monde sur la belle et historique région, ajoutant que son statut de centre d’innovation verte en faisait un cadre approprié pour un rassemblement censé discuter du climat. une croissance économique favorable.

Le logo officiel de la présidence britannique d’un an (Gouvernement britannique)

Visit Cornwall a estimé l’impact économique total pour le comté à 50 millions de livres sterling, notamment grâce à une augmentation du tourisme futur.

M. Johnson a déclaré: «En tant que groupe le plus important de pays démocratiques, le G7 a longtemps été le catalyseur d’une action internationale décisive pour relever les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés.

«De l’annulation de la dette des pays en développement à notre condamnation universelle de l’annexion de la Crimée par la Russie, le monde s’est tourné vers le G7 pour appliquer nos valeurs communes et notre puissance diplomatique afin de créer une planète plus ouverte et plus prospère.

«Le coronavirus est sans aucun doute la force la plus destructrice que nous ayons vue depuis des générations et le plus grand test de l’ordre mondial moderne que nous ayons connu. Il n’est que juste que nous abordions le défi de reconstruire en mieux en nous unissant dans un esprit d’ouverture pour créer un avenir meilleur.