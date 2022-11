Corning dévoile Gorilla Glass Victus 2 avec une meilleure résistance aux chutes

Nous n’avons pas à vous dire que les smartphones sont devenus plus grands au fil des ans. Pour une entreprise comme Corning, cela a créé un problème – plus la diagonale de l’écran est longue, plus le verre sera sollicité lorsque vous tâtonnerez inévitablement votre téléphone et le laisserez tomber par terre.

Cela signifie qu’il doit continuer à améliorer sa formulation de verre résistant pour suivre les changements dans la conception des smartphones. Il y a quelques années, il a introduit Victus, puis est venu une version plus en 2021 et maintenant il est temps pour la suite, Gorilla Glass Victus 2.









Le béton (à gauche) est plus rugueux que l’asphalte (à droite), ce qui signifie un risque plus élevé que le verre se brise

Le sol lisse (éventuellement recouvert de moquette) de votre maison ne présente pas beaucoup de risques pour un smartphone moderne. Les surfaces rugueuses à l’extérieur sont une autre affaire, cependant. L’asphalte peut laisser l’écran assez rayé si le verre n’est pas assez résistant, le béton est encore pire.

C’était l’objectif de Corning avec cette génération de GG Victus – le béton. C’est un mélange de ciment, de sable et de roches et l’une de ces roches peut vraiment gâcher votre journée si vous laissez tomber votre téléphone. Le béton est plus rugueux que l’asphalte, la société utilise du papier de verre de grain 80 pour se rapprocher du béton par rapport au grain 180 pour l’asphalte. Le mélange de matériaux de tailles différentes crée une surface inégale, de sorte qu’un morceau de gravier dépassant légèrement peut concentrer toute la force de l’impact en un seul endroit. Les carreaux de sol lisses que vous pourriez avoir à la maison répartissent la force, ce qui diminue vraiment le risque de bris de verre.

En utilisant des machines de laboratoire pour effectuer des tests, Corning a développé Victus 2, qui peut survivre à des chutes d’un mètre (hauteur des hanches) sur du béton. S’il vous arrive de marcher sur de l’asphalte, le verre peut résister à des chutes de 2 m (hauteur de la tête).



L’utilisation de robots signifie que les tests sont précis et faciles à reproduire

Comme nous l’avons dit, les téléphones plus grands sont un problème. Non seulement à cause de la diagonale d’écran plus grande, les téléphones sont également devenus plus lourds – un smartphone moyen est aujourd’hui 10 % plus grand et 15 % plus lourd qu’il y a quatre ans, selon Corning. Plus de poids équivaut à plus de force lorsque le téléphone touche le sol et cela aggrave le problème.

Survivre à un impact sans se briser n’est pas suffisant, cependant, le verre doit également résister aux rayures. Ce sont deux problèmes distincts, bien qu’ils aient parfois la même cause – laisser tomber le téléphone sur une surface rugueuse. Ce n’est pas toujours le cas, les poches et les bureaux comportent également un risque de rayures. De plus, avec la conception répandue du “sandwich de verre”, Gorilla Glass est souvent chargé de protéger non seulement l’écran à l’avant mais aussi l’arrière du téléphone.

Victus Corning pense avoir trouvé un bon équilibre entre les performances en cas de chute et la résistance aux rayures. Avec Victus 2, les performances de chute sur les surfaces rugueuses ont été préservées tout en maintenant la résistance aux rayures.

Des smartphones ornés de Gorilla Glass Victus 2 devraient arriver sur le marché dans les prochains mois. Lesquels? Corning ne nomme aucun nom pour l’instant, mais il maintient un liste des appareils qui utilisent actuellement GG – il y a de fortes chances que les suites des téléphones utilisant Victus (+) passent à la version 2.

PS. Nous avons pu parler avec Scott Forester, vice-président de division et directeur commercial, Glass & Operations Council chez Corning, et nous avons posé des questions sur les défis de la construction de verre renforcé pour les smartphones. Plus d’informations à ce sujet dans un article séparé.