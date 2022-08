Corner 230 ferme ses portes au centre-ville d’Ottawa – Shaw Local

Après 12 ans au centre-ville d’Ottawa, Corner 230 ferme ses portes.

Le dernier jour pour l’entreprise au 228-230 W. Madison St. est le vendredi 30 septembre.

“J’apprécie tout votre parrainage et votre soutien continu au cours des 12 dernières années”, a écrit la propriétaire Jessica Sellett sur la page Facebook du C230. « Beaucoup de nos clients et employés sont devenus des membres de notre famille et des amis. C230 va beaucoup manquer à chacun d’entre vous.

Sellett a encouragé les clients à profiter de leur terrasse, de leur nourriture et de leurs boissons au cours des cinq dernières semaines d’activité.

Sellett a remercié son chef, Armando, qui, selon elle, a été à ses côtés au fil des ans et feu David Rabideau, propriétaire de l’immeuble, “pour m’avoir donné un rêve qui n’a jamais été une réalité jusqu’à vous”.

En janvier, le propriétaire du restaurant a annoncé des plans pour un nouvel emplacement et un nouveau concept. Le message annonçant la fermeture n’indiquait pas si ces plans étaient toujours en cours.