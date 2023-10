Cornell West quitte le Parti Vert pour se lancer dans la campagne présidentielle en tant que candidat indépendant

Ancien substitut du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), West s’est d’abord inscrit dans la course avec le ticket du Parti populaire. Mais le manque d’accès au vote de ce parti l’a rapidement contraint à se présenter à l’investiture du Parti Vert.

Mais maintenant, West a également rompu avec le Parti Vert. La campagne a refusé de s’étendre davantage sur la décision de quitter le parti, au-delà de la volonté de se concentrer davantage sur les électeurs que sur la dynamique intra-parti.

Son rôle dans la course à la présidentielle est donc devenu plus obscur.

Sans le soutien du Parti vert, la campagne de West devra réussir à faire inscrire son nom sur le bulletin de vote. L’objectif en tant que candidat « indépendant et non affilié » est d’être inscrit sur les bulletins de vote dans les 50 États, a déclaré le directeur de campagne Peter Daou à POLITICO. Mais il a reconnu que cette décision comporte certains défis.

« C’est un obstacle stratégique majeur pour un parti indépendant ou tiers d’accéder au scrutin, même dans un seul État, sans parler des 50 en tant que candidat actuel à la présidentielle », a déclaré Daou dans une interview. « Nous appliquerons donc une analyse aussi rigoureuse que possible pour trouver la meilleure façon d’aborder ce problème, car nous ne disposons pas de ressources illimitées. »

Selon Daou, la partie la plus simple consiste à obtenir les signatures. Ce qui sera difficile, c’est de s’y retrouver dans les lois et exigences spécifiques en matière d’accès au scrutin de chaque État.

Une large base de bénévoles est utile pour collecter des signatures, mais il faut de l’expertise pour trouver le moyen le plus simple de s’inscrire sur le bulletin de vote dans chaque État, a déclaré Richard Winger, expert en accès aux bulletins de vote, qui a récemment a publié un guide expliquant comment les candidats tiers peuvent présenter une pétition être sur le scrutin de 2024.

Un indépendant doit recueillir environ 550 000 signatures à travers le pays, a-t-il déclaré, la première date limite étant le 6 janvier 2024 pour le scrutin de l’Utah.

Dans certains États, l’exigence de signature est moindre lorsque le candidat choisit de créer son propre parti. Dans d’autres, le candidat indépendant pourrait décider de se joindre aux élections d’un parti existant. Les plus grands obstacles se situent dans les plus grands États – comme New York, la Californie et le Texas – qui exigent le plus grand nombre de signatures de pétitions.

« Il n’y a personne en 100 ans qui s’est présenté à la présidence en dehors des grands partis, et qui ait été important, qui n’ait pas mélangé les méthodes », a déclaré Winger.

Une autre complication pour West pourrait survenir si plus d’un candidat voulait se présenter comme indépendant, a déclaré Winger, car dans certains États, un électeur ne peut pas signer de pétitions pour plusieurs candidats indépendants.

Cela signifie que si un autre candidat se présente également en tant qu’indépendant – comme l’envisagerait Robert F. Kennedy Jr. – il y aura une incitation supplémentaire à agir rapidement.