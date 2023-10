Cornell Tech – Greg Morrisett est reconduit dans ses fonctions de doyen de Cornell Tech

Par Krishna Ramanujan, Cornell Chronicle

Greg Morrisett a été nommé pour un deuxième mandat en tant que doyen de Jack et Rilla Neafsey et vice-recteur de Cornell Tech, a annoncé le prévôt Michael I. Kotlikoff le 9 octobre.

Le comité exécutif du conseil d’administration de Cornell a voté le 14 septembre pour approuver un nouveau mandat de cinq ans, à compter du 1er juillet 2024. Le mandat de Morrisett en tant que doyen a débuté le 1er juillet 2019. Il est également professeur au département d’informatique de l’Université de Cornell. Collège Cornell Ann S. Bowers d’informatique et des sciences de l’information.

« Greg a été un leader inspirant dans la création et la croissance de Cornell Tech, du campus de Roosevelt Island Cornell et du paysage technologique de la ville de New York », a déclaré Kotlikoff. « Je suis ravi qu’il continue dans son rôle de doyen : développer les programmes Cornell Tech, favoriser les collaborations intercampus, attirer des étudiants et des professeurs exceptionnels, diriger des programmes éducatifs technologiques passionnants de la maternelle à la 12e année et stimuler l’innovation et les startups à New York.

Cornell Tech a été lancé en 2012, dans des bureaux temporaires dans le bâtiment de Google à New York, et a déménagé sur son campus permanent sur Roosevelt Island en 2017. Le campus abrite près de 50 membres du corps professoral titulaires et non titulaires, soit environ 400 étudiants à la maîtrise répartis dans huit programmes. , et plus de 100 doctorants dans cinq domaines. Depuis son lancement, Cornell Tech a diplômé environ 1 900 étudiants.

En tant que membre d’une institution d’octroi de terres, Cornell Tech a la profonde responsabilité de servir les New-Yorkais, a déclaré Morrisett. La mission d’octroi de terrains est évidente dans les efforts du campus visant à diversifier l’écosystème technologique, à former les étudiants à concevoir et à construire des solutions qui répondent aux défis du monde réel et à développer des liens profonds dans l’industrie technologique de la ville de New York, a-t-il déclaré.

« Je suis tout simplement très fier de la façon dont la scène technologique de New York a explosé au cours de la dernière décennie, et je pense que nous pouvons en tirer notre juste part du mérite », a déclaré Morrisett.

Quelques réalisations clés au cours du premier mandat de Morrisett :

Dans le cadre de l’Institut Jacobs Technion-Cornell, le campus a lancé l’Urban Tech Hub, qui se concentre sur la connexion des ressources académiques avec les besoins du public pour contribuer à rendre les villes plus connectées, vivables, efficaces et accessibles.

Le programme Studio de Cornell Tech destiné aux étudiants de maîtrise et son programme postdoctoral Runway Startups ont contribué à la création de plus de 100 entreprises, qui ont levé plus de 250 millions de dollars de financement indépendant, avec plus de 90 % des startups opérant et créant des emplois à New York. Ville.

Au cours du mandat de Morrisett en tant que doyen, Cornell Tech a embauché près de 20 nouveaux membres du corps professoral et augmenté le nombre d’étudiants diplômés de 200, soit une augmentation de 83 % pour les deux depuis 2019.

Au cours du prochain mandat de Morrisett, les opportunités et les défis présentés par l’IA seront au centre des préoccupations. Parallèlement au développement de technologies d’IA pour les soins de santé, l’éducation et le changement climatique, Cornell Tech sera à l’avant-garde de l’application de recherches approfondies pour remédier aux principales lacunes de la nouvelle technologie. Surmonter les préjugés dans la prise de décision basée sur les données, les quantités massives d’énergie nécessaires aux systèmes d’IA et la protection contre les pertes d’emplois dues aux ordinateurs et aux robots sont autant de sujets de préoccupation, a déclaré Morrisett.

« Je pense que nous disposons d’une très courte fenêtre pour orienter l’ère de l’IA dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Cornell Tech occupe une position unique – grâce à nos professeurs et à nos étudiants exceptionnels, à nos liens profonds avec la ville de New York et à notre héritage Cornell – pour avoir un impact démesuré sur les défis techniques et sociaux auxquels nous sommes confrontés.

Les propres recherches de Morrisett se concentrent sur l’application de la technologie des langages de programmation pour créer des systèmes logiciels sécurisés, fiables et performants. Il a travaillé avec des étudiants pour concevoir des langages de programmation qui excluent des classes entières de bogues. En ce qui concerne les logiciels et la sécurité, il a exercé des fonctions de conseil et de pilotage auprès des Académies nationales des sciences, de la Defense Advanced Research Projects Agency et de la National Security Agency.

Morrisett a obtenu son baccalauréat en mathématiques et en informatique de l’Université de Richmond (1989), ainsi que sa maîtrise (1991) et son doctorat (1995) en informatique de l’Université Carnegie Mellon. Il a été membre du corps professoral de Cornell en informatique de 1996 à 2004. Il a ensuite été embauché par l’Université Harvard, où il a été doyen associé pour l’informatique et l’ingénierie, directeur du Centre de recherche sur le calcul et la société et professeur d’informatique. , jusqu’à son retour à Cornell en 2015 en tant que doyen de ce qui était alors la Faculté d’informatique et des sciences de l’information.

Ses distinctions comprennent un doctorat honorifique de l’Université de Richmond (2023) ; élection en tant que membre de l’Association of Computing Machinery (2014); un prix présidentiel de début de carrière pour les scientifiques et les ingénieurs (2000) ; et un prix de carrière de la National Science Foundation (1999).

Cette histoire a été initialement publiée dans le Cornell Chronicle.