Cornelia Hahn Oberlander, architecte paysagiste et championne de l’environnement, décède à 99 ans

Mme Oberlander a été l’une des premières femmes à étudier à la Graduate School of Design de Harvard, a noté Charles Birnbaum, président et directeur général de la Cultural Landscape Foundation. «Sa vaste carrière englobe des projets de logements publics à partir des années 1950, des dizaines d’aires de jeux pour enfants dans les années 1960, des campus gouvernementaux et des institutions culturelles, ses efforts de pionnier avec les toits verts et son utilisation constante de l’architecture paysagère pour résoudre les problèmes environnementaux et écologiques et le impact des changements climatiques », a déclaré Birnbaum dans un e-mail. En 2019, la fondation basée à Washington a nommé son prix biennal de 100 000 $ en l’honneur de Mme Oberlander ; le premier récipiendaire doit être nommé cette année pour marquer son centenaire.