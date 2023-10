Cornel West sur les étudiants de Harvard accusant Israël : en grande partie raison mais manque de nuance

« Les États-Unis portent une part de responsabilité, cela ne fait aucun doute. Et je pense que le Hamas et le jihad portent la responsabilité du meurtre de personnes innocentes », a-t-il déclaré. « Les Palestiniens ont le droit de se défendre de la même manière qu’Israël a le droit de se défendre. Cela ne fait aucun doute. Mais ni l’un ni l’autre n’a le droit de tuer des innocents.

Il a ajouté que « l’État d’Israël fait cela depuis 75 ans ».

Les remarques de West font suite à une déclaration publié par plus de 30 groupes d’étudiants de Harvard, dont beaucoup étaient des organisations pro-palestiniennes, qui tenaient « le régime israélien entièrement responsable de toute la violence en cours ». Cette déclaration a été largement critiquée par d’autres anciens élèves de Harvard, dont beaucoup ont appelé les dirigeants universitaires à s’en distancier.

Larry Summers, ancien président de Harvard, a écrit sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter : « Le silence des dirigeants de Harvard, jusqu’à présent, associé à une déclaration bruyante et largement rapportée de groupes d’étudiants accusant uniquement Israël, a permis à Harvard de paraître au mieux neutre à l’égard des actes de terreur contre l’État juif d’Israël. »

Le sénateur Ted Cruz (Républicain du Texas), ancien élève de la Harvard Law School, dit le X« Qu’est-ce qui ne va pas avec Harvard? »

Claudine Gay, présidente de l’Université Harvard dans un rapport a condamné mardi « les atrocités terroristes perpétrées par le Hamas ». Elle a ajouté que « même si nos étudiants ont le droit de parler pour eux-mêmes, aucun groupe d’étudiants – pas même 30 groupes d’étudiants – ne parle au nom de l’Université Harvard ou de ses dirigeants ».

West, un ancien élève de Harvard, a déclaré qu’il pensait que ce que les groupes d’étudiants « essayaient de dire, c’est que l’État d’Israël porte la plus grande part de la responsabilité ». Il a dit : « Je serais d’accord avec cela. »

West a également critiqué Summers, affirmant que ses critiques à l’égard des étudiants de Harvard faisaient partie d’un « double standard ».

« Des crimes de guerre sont commis décennie après décennie contre les Palestiniens, et ils ne peuvent pas marmonner. Et puis il y a des crimes de guerre commis contre les Israéliens, et ils s’en prennent aux armes », a-t-il déclaré, faisant référence à Summers et à Alan Dershowitz, avocat et ancien professeur à la faculté de droit de Harvard. « Désormais, un crime de guerre est un crime de guerre. Le meurtre d’un précieux Israélien innocent a la même valeur que le meurtre d’un Palestinien précieux et innocent.

West a quitté Harvard en 2002 après une querelle très médiatisée avec Summers, alors président de l’université. Il a été invité à nouveau en 2016 mais a de nouveau quitté l’université en 2021 après n’avoir pas obtenu de titularisation, le résultat, a-t-il dit, d’être un socialiste et un fervent partisan des Palestiniens.

West est actuellement candidat à la présidence en tant qu’indépendant après avoir récemment quitté le Parti vert. Il est considéré dans les cercles démocrates comme un candidat potentiel perturbateur en raison, en partie, de son attrait auprès des jeunes électeurs qui ont une tendance plus libérale dans leur politique.