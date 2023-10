Cornel West abandonne sa candidature au Parti Vert et se présentera comme indépendant

Le candidat à la présidentielle Cornel West a abandonné la primaire présidentielle du Parti Vert et se présentera comme indépendant, selon un courriel de sa campagne examiné par la Daily Caller News Foundation.

West, professeur de philosophie et commentateur politique de gauche connu pour son livre « Race Matters » de 1993, a annoncé sa candidature à la présidence le 5 juin, arguant qu’il apporterait « la vérité et la justice » aux États-Unis. Plus tard, il a annoncé qu’il briguerait l’investiture présidentielle du Parti Vert, mais a écrit jeudi qu’il ne le ferait plus, citant « les subtilités de la dynamique interne du parti » dans son annonce. (EN RELATION : Un candidat tiers progressiste donne l’avantage à Trump sur Biden dans le Michigan : SONDAGE)

« Je fais un signe de solidarité au Parti vert pour ses valeurs communes et son engagement en faveur de la justice. Mais ma quête de la présidence appartient au peuple. Je crois que la meilleure façon de remettre en question le système en place est de se concentrer à 100 % sur le peuple », a écrit West. « Notre Constitution permet aux candidats indépendants d’avoir accès au scrutin dans tous les États, et j’ai commencé à chercher à accéder au scrutin en tant qu’indépendant, sans affiliation à aucun parti politique. »

Les gens ont soif de changement. Ils veulent de bonnes politiques plutôt que des politiques partisanes. Nous devons briser l’emprise du duopole et donner le pouvoir au peuple. Je me présente comme candidat indépendant à la présidence des États-Unis pour mettre fin à l’emprise de fer de la classe dirigeante et garantir une véritable… pic.twitter.com/34FFQARTEe – Cornel Ouest (@CornelWest) 5 octobre 2023

West avait annoncé le 13 juin qu’il briguerait l’investiture du Parti Vert »[i]n dans l’esprit d’une vaste stratégie de Front uni et de coalition. Le parti avait précédemment nommé Howard Hawkins, militant syndical et défenseur de l’environnement, à la présidence lors des élections de 2020 et la médecin Jill Stein lors des élections de 2016.

La candidature de West a suscité une certaine inquiétude parmi les stratèges démocrates, qui estiment que la popularité de West parmi les votes minoritaires pourrait détourner les votes démocrates du président Joe Biden. Biden a été critiqué pour son âge et sa politique économique, plusieurs sondages suggérant que les démocrates ne veulent pas qu’il se présente à nouveau à la présidence.

Un sondage publié le 4 août suggère que West, dans une course à trois avec Biden et l’ancien président Donald Trump, le candidat leader pour l’investiture républicaine à la présidentielle, permettrait à Trump de remporter l’État du Michigan – un État charnière important qui a voté pour Trump en 2016 et pour Biden en 2020.

Outre West, l’avocat environnemental et militant anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. – actuellement candidat à l’investiture démocrate – a signalé qu’il se présenterait à la présidence en tant qu’indépendant, affirmant que l’approbation officielle de Biden par le Comité national démocrate est injuste pour sa campagne. No Labels, une organisation politique qui ne compte actuellement aucun candidat, s’efforce d’obtenir l’accès au scrutin dans plusieurs États, en prévision de la nomination d’un candidat qui se présentera aux élections de 2024.

Le Parti Vert et la campagne présidentielle de Biden en 2024 n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

