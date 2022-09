“Corn Kid”: ce qu’il faut savoir sur la dernière obsession d’Internet

Cela a été un gros mois environ pour les épis de maïs.

Un enfant qui aime le maïs a attiré l’attention d’Internet, tout comme sa collation de choix.

Si vous avez repéré quelque chose lié à la manie du maïs, voici quelques informations sur son origine. Le mème “Corn Kid” implique un jeune nommé Tariq, dont l’enthousiaste, adorable, interview courte et douce sur le maïs (et à peu près rien d’autre) vaut le détour si vous ne l’avez pas déjà fait.

Pourquoi tout le monde parle de maïs ?

Le contenu lié au maïs a attiré mon attention pour la première fois fin août, lorsque j’ai fait défiler ma page “Pour vous” TikTok et que j’ai remarqué plusieurs vidéos utilisant la même bande sonore – une chanson entraînante postée par le compte TikTok @schmoyoho.

Je ne sais pas comment je suis censé m’endormir avec la chanson du maïs qui joue dans ma tête toute la nuit. – Elizabeth Gillies (@LizGillies) 1er septembre 2022

La chanson s’inspire d’une interview sur Recess Therapy – une série Web qui pose des questions aux enfants. Dans cet entretienqui a fait ses débuts plus tôt en août, l’animateur Julian Shapiro-Barnum tient un microphone près d’un jeune nommé Tariq, qui parle avec passion du maïs.

“Je ne peux pas imaginer une chose plus belle”, dit Tariq.

Tariq a une dent en moins et porte une chemise ornée de dessins d’autobus à impériale. Il agrippe un épi de maïs à moitié mangé et en prend une ou deux bouchées pendant l’interview.

Shapiro-Barnum lui demande de décrire le maïs. “Une grosse bosse avec des boutons”, dit-il. Tariq propose que le maïs coûte 1 $ et souhaite aux téléspectateurs une journée “corntastique”.

Au moment d’écrire ces lignes, la version de la chanson de @schmoyoho compte plus de 8 millions de likes. Dans les vidéos utilisant la mélodie – dont il y a plus de 400 000 – personnes classer les paroles, confiture et montrer Art hommage à Corn Kid.

L’enfant de maïs est sur Cameo, où vous pouvez demander une vidéo pour 220 $. Il a été dans un Chipotlé publicité. Il est parfois appelé le PDG du maïs.

Qui est le Corn Kid ?

Bien que Tariq ait parlé sans cesse de maïs, nous ne savons pas grand-chose de l’enfant derrière le mème. Selon The Atlantic, il n’a pas fait d’apparitions à la télévision ni d’interviews.

Lorsqu’il ne laisse pas tomber des informations dignes de mention sur le maïs, il aime jouer à des jeux comme le chat et le cache-cache.

“Je joue à une variété de jeux”, dit Tariq sur Recess Therapy, “jamais de monstre de lave”.

Comment puis-je regarder l’interview originale de Corn Kid?

Si vous avez entendu la chanson du maïs et que vous voulez regarder l’interview de Tariq à partir de début août, c’est sur Recess Therapy’s Youtube canaliser.

Un poste de suivi fournit encore plus de contenu Tariq.

Le maïs est, une fois de plus, au menu.