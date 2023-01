Cormani McClain surprend Deion Sanders et s’engage dans le Colorado

Deion Sanders étourdit une fois de plus le football universitaire en décrochant le numéro 1 DB dans ce pays pour la deuxième année consécutive.

Deion Sanders s’installe dans sa nouvelle maison en tant qu’entraîneur-chef des Buffaloes du Colorado. Lorsque Sanders a atterri au Colorado pour la première fois, il a dit aux joueurs “J’apporte mes bagages et c’est Louis”. Depuis, il a tenu sa promesse. Ses fils Shedeur Sanders et Shilo Sanders l’ont rejoint dans le Colorado. Peu de temps après, les transferts de Jackson State ont commencé à arriver. Sanders a également pu attirer de grands talents d’autres grands collèges sur le portail de transfert. La cerise sur le gâteau a été le transfert du joueur n°1 de l’année dernière, Travis Hunter. Hunter a choqué le monde et a renversé son engagement à assister à Jackson State l’année dernière.

# 1 DB dans la nation Cormani McClain surprend Deion Sanders avec son engagement T Colorado avec l’aide de Wallo et Gillie

Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur les sites de recrutement liant Deion Sanders à Cormani McClain. McClain est le numéro 1 DB du pays qui s’est précédemment engagé à l’Université de Miami. Une fois que Deion a annoncé son déménagement au Colorado, tout le monde l’a remarqué, y compris la famille McClain. Sa mère a annoncé qu’il n’annoncerait pas ses plans futurs le jour de la signature comme tout le monde.

Il y a quelques jours à peine, Mclain a mis un terme aux rumeurs sur Instagram soulignant sa visite au Colorado avec des photos entièrement équipées. Maintenant, il le rend officiel et met fin à toutes les discussions. Hier soir, il a révélé sa décision de rejoindre les Buffaloes via Instagram de Gillie.

Son engagement envers le Colorado marque des années consécutives. Deion Sanders a retourné le meilleur joueur du pays dans son équipe. Pour le rendre encore meilleur, Gillie a révélé que Cormani l’avait contacté pour lui annoncer la nouvelle. Deion Sanders n’était apparemment pas au courant de la décision selon une deuxième vidéo de Gillie.

Deion veut gagner maintenant et n’a pas le temps d’attendre. La tâche à accomplir sera difficile, mais le Colorado semble parfaitement équipé pour la tâche. Une équipe avec Cormani McClain et Travis Hunter est presque trop difficile à croire.