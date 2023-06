Cormac McCarthy, sombre génie de la littérature américaine, mort à 89 ans

Cormac McCarthy, dont les récits nihilistes et violents sur la frontière américaine et les mondes post-apocalyptiques ont conduit à des récompenses, des adaptations cinématographiques et des nuits blanches pour ses lecteurs fascinés et consternés, est décédé mardi à l’âge de 89 ans.

McCarthy est décédé de causes naturelles à son domicile de Santa Fe, NM, selon une déclaration de l’éditeur Penguin Random House qui citait son fils, John McCarthy.

Plus à venir