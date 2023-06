Cormac McCarthy nous a montré le cœur violent de l’Amérique | Martin Pengelly

COrmac McCarthy, décédé mardi à l’âge de 89 ans, est devenu célèbre relativement tard. Il avait près de 60 ans quand, en 1992, son sixième roman, All the Pretty Horses, lui a attiré l’attention du grand public. Le livre a remporté un prix à succès et a été suivi par The Crossing (1994) et Cities of the Plain (1998), pour former The Border Trilogy.

No Country for Old Men (2005) et The Road (2006) se sont bien vendus et ont également remporté des prix, ce dernier décrochant un Pulitzer. Les deux sont devenus des films à succès, réalisés respectivement par les frères Coen et John Hillcoat. Puis, après un long silence de 16 ans, les derniers livres de McCarthy sont arrivés en 2022 : The Passenger et Stella Maris. Les romans jumelés ont rencontré des réactions mitigées, en particulier l’austère Stella Maris, une conversation d’une longueur de livre entre un prodige mathématique suicidaire et son thérapeute. Les critiques se sont interrogés sur la tentative de McCarthy d’écrire un rôle principal féminin; McCarthy a surtout écrit sur les hommes. Mais dans Stella Maris, il y avait aussi des éclairs de son style classique, de son esprit mordant et de sa description austère.

The Passenger de Cormac McCarthy – extrait exclusif En savoir plus

Le Passager fait également écho à ses œuvres précédentes. Certaines parties semblaient rappeler No Country for Old Men, notamment la scène d’ouverture d’un plongeur dans le golfe du Mexique découvrant un avion coulé, «les visages des morts à quelques centimètres. Tout ce qui pouvait flotter était contre le plafond. Crayons, coussins, tasses à café en polystyrène. Des feuilles de papier dont l’encre s’écoule en traînées hiéroglyphiques. D’autres parties se lisent comme un retour à Suttree, l’épopée de McCarthy sur les vagabonds à Knoxville, à flot sur la rivière Tennessee, boueuse de poisson-chat ou vivant de manière précaire sur ses rives dans un monde proche de Joycean de parias, de petits criminels et d’allusions littéraires abondantes.

Sebastian Junger, auteur de The Perfect Storm, War et d’autres classiques du reportage moderne, m’a dit un jour que Suttree était « le roman le plus brillant de McCarthy, parce que c’est juste son plus banal ». Il n’a pas montré au lecteur le Texas des années 1840 de Blood Meridian, le « superbe » western de 1985 de McCarthy, a déclaré Junger. Suttree n’était pas non plus comme The Road, «apocalyptique et peu importe, tous les gros trucs dramatiques. Suttree se déroule à Knoxville dans un putain de néant, et c’est l’écriture la plus brillante. C’est fou. Il est tellement bon.

J’ai avoué : malgré toutes mes divagations sur McCarthy et les échos que j’ai trouvés dans l’œuvre de Junger, je n’avais pas lu Suttree.

« Tu plaisantes ? » dit Junger. « Toi ont lire Suttree.

J’ai suivi son conseil, je suis allé au Strand en allant dans le métro. Il avait raison.

Cornelius Suttree dérive à travers les gares de triage rouillées, les bars de plongée et les restaurants. Il ne se passe pas grand-chose sur près de 500 pages, mais tout est terriblement hyperréaliste. McCarthy réalise une vaste tapisserie de colère, d’humour, de violence, de gentillesse, de mauvais comportement et de décence de base. Suttree est peut-être le livre le plus sympathique de McCarthy, mais il reste très masculin. Tout comme ses œuvres les plus sombres, vous ne le lisez pas autant que vous ne le vivez ; émergent, vous vous demandez si vous l’avez rêvé.

Matt Damon et Henry Thomas dans Tous les jolis chevaux. Photo : Columbia Pictures/Allstar

Son roman révolutionnaire, All the Pretty Horses, était peut-être son plus conventionnel. Mais « bien que son sujet et son approche soient superficiellement plus acceptables » que ceux des livres précédents de McCarthy, a déclaré le New York Times lors de sa sortie, « l’essence de sa vision inhabituelle persiste également ».

Une vie entre guillemets : Cormac McCarthy En savoir plus

Deux jeunes Texans partent au Mexique pour travailler avec des chevaux. Une liaison se termine mal. Les Amérindiens sont présents, mais pas au centre. Le sens d’une ancienne nature sauvage à partir de laquelle les Amériques ont été sculptées et dans laquelle elles reviendront est palpable à chaque page. Dans les deuxième et troisième tomes de la trilogie, la vision de McCarthy s’assombrit, son style se fragmente, le lecteur doit travailler toujours plus dur. Ce que le critique du Times soutenait serait devenu entre de moindres mains « une combinaison de Lonesome Dove et Huckleberry Finn » devient plutôt une sorte de Faulkner moderne. Faulkner disait « le passé n’est jamais mort, il n’est même pas passé » ; McCarthy écrit un terrible cadeau perpétuel.

Dans The Road, l’histoire du combat d’un père et de son fils pour leur survie dans un paysage dévasté après une catastrophe environnementale non précisée, est sombre, implacable et souvent difficile à digérer. Une image trop plausible d’une société détruite par son propre appétit, ses antécédents sont là dans les livres précédents, du hillbilly dérangé dans Child of God au terrain toujours plus difficile de The Border Trilogy et l’horreur bouillonnante de Blood Meridian. La Route se termine sur une note d’espoir – mais faible.

No Country for Old Men est venu ensuite. Le film des frères Coen a peut-être remplacé le livre dans l’imaginaire populaire, comme le font les films à succès, mais il est peu probable que les lecteurs soient déçus s’ils viennent au roman avant ou après le film. Les Coen en ont tiré la majeure partie directement des pages de McCarthy. Anton Chigurh, le tueur à gages incarné par Javier Bardem, est un descendant du juge Holden dans Blood Meridian : implacable, terrifiant, la Mort sur son cheval blanc prenant une forme humaine extravagante. McCarthy se concentre sur un destin simple et implacable. Comme le paysage de l’ouest du Texas dans lequel se déroule le trafic de drogue qui a mal tourné, le livre est d’une beauté terrible. Cela aide qu’il se déchire également comme un thriller.

« Quoi que j’allais faire, je voulais être vraiment bon »: la vie de Cormac McCarthy par écrit En savoir plus

Il en va de même pour Blood Meridian, pour mon argent le plus grand roman de McCarthy mais plus que cela – le plus grand roman moderne, le véritable successeur ou compagnon de Moby-Dick, un livre dans lequel McCarthy poursuit des thèmes avec lesquels Herman Melville a lutté mais place son histoire au grand jour. à l’ouest plutôt qu’en mer.

Dans Blood Meridian, McCarthy atteint le sommet de son style : dépouillé et orné à la fois, répétitif mais lisible à l’infini. La violence est épouvantable, tout comme la violence. Les hommes blancs sèment la terreur. Les Amérindiens ripostent. À travers le juge maniaquement éloquent, McCarthy soutient une vérité crue: que la violence est ce que les hommes poursuivront toujours. Cette violence est ce dont l’Amérique est née et n’échappera pas. Chaque fois qu’il y a une fusillade dans une école, je pense à l’arbre de McCarthy, accroché aux cadavres d’enfants en bas âge.

En fin de compte, l’éclat élémentaire de McCarthy réside peut-être dans les lignes les plus célèbres de Blood Meridian : « Peu importe ce que les hommes pensent de la guerre, a déclaré le juge. La guerre dure. Autant demander aux hommes ce qu’ils pensent de la pierre. La guerre a toujours été là. Avant que l’homme fût, la guerre l’attendait. Le métier ultime qui attend son praticien ultime.