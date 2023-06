Cormac McCarthy est mort à 89 ans: le célèbre écrivain américain et auteur de The Road décède à la maison

L’auteur primé Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans.

McCarthy a remporté le prix Pulitzer pour The Road, un livre sur un père et son fils lors d’un voyage à travers le pays au milieu d’une catastrophe qui a été transformé en film du même nom de 2009 avec Viggo Mortensen.

L’auteur primé Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans Crédit : Getty

McCarthy est décédé chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, de causes naturelles Crédit : Alamy

Sa mort a été confirmée par son fils John McCarthy dans une déclaration de son éditeur, Penguin Random House.

McCarthy est décédé chez lui à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, de causes naturelles.

L’auteur était connu pour ses romans violents, dont le livre anti-occidental, Blood Meridian, qui est devenu l’une de ses pièces les plus populaires.

Le critique littéraire Harold Bloom a qualifié Blood Meridian de « western ultime, à ne pas surpasser ».

McCarthy est né Charles McCarthy Jr. à Providence, Rhode Island.

Il a déménagé avec sa famille à Knoxville, Tennessee quand il était enfant, où il s’est inspiré pour ses histoires gothiques du sud et néo-occidentales.

En 1965, McCarthy publie son premier roman, The Orchard Keeper, qui lui vaut le prix William Faulkner Foundation Award for Notable First Novel.

Le best-seller de McCarthy en 1992, All the Pretty Horses, a été adapté en un film mettant en vedette Matt Damon et Penélope Cruz.

Un autre livre populaire écrit par McCarthy, No Country for Old Men, a inspiré une adaptation cinématographique de 2007 avec les stars Tommy Lee Jones, Javier Bardem et Josh Brolin.

Après avoir publié The Road, McCarthy a pris une pause de 16 ans.

En 2022, à l’âge de 89 ans, McCarthy a publié des romans liés The Passenger et Stella Maris, qui suit l’amour interdit entre un frère et une sœur.

« Il est impossible de lire ‘The Passenger’ et ‘Stella Maris’ en dehors de la mortalité imminente de leur auteur ; c’est l’œuvre d’un homme qui scrute le vide de sa propre inexistence bientôt », a écrit USA Today dans un examen.

Faire le deuil de l’auteur Twitterson collègue géant littéraire Stephen King a qualifié McCarthy de « peut-être le plus grand romancier américain de mon temps ».

« Il était plein d’années et a créé une belle œuvre, mais je pleure toujours son décès », a écrit King.

McCarthy a été marié et divorcé trois fois.

Il a deux fils, Cullen McCarthy et John Francis McCarthy.