Cormac McCarthy, auteur primé de « No Country for Old Men », décède à 89 ans – National

Cormac McCarthy, le romancier lauréat du prix Pulitzer qui, dans une prose à la fois dense et cassante, a emmené des lecteurs du sud des Appalaches dans le désert du sud-ouest dans des romans tels que « The Road », « Blood Meridian » et « All the Pretty Horses », est décédé mardi. Il avait 89 ans.

L’éditeur Alfred A. Knopf, une empreinte de Penguin Random House, a annoncé que McCarthy était décédé de causes naturelles à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

« Pendant 60 ans, il a fait preuve d’un dévouement inébranlable à son métier et à l’exploration des possibilités et du pouvoir infinis de l’écrit », a déclaré le PDG de Penguin Random House, Nihar Malaviya, dans un communiqué. « Des millions de lecteurs à travers le monde ont adopté ses personnages, ses thèmes mythiques et les vérités émotionnelles intimes qu’il a mises à nu à chaque page, dans des romans brillants qui resteront à la fois opportuns et intemporels, pour les générations à venir. »

McCarthy, élevé à Knoxville, Tennessee, a été comparé à William Faulkner pour son style expansif de l’Ancien Testament et son cadre rural. Les thèmes de McCarthy, comme ceux de Faulkner, étaient souvent sombres et violents et mettaient en scène la façon dont le passé submergeait le présent. À travers des paysages austères et interdits et des communautés frontalières délabrées, il a placé des vagabonds, des voleurs, des prostituées et des hommes âgés et brisés, tous incapables d’échapper à des destins déterminés pour eux bien avant leur naissance. Comme l’apprendrait le condamné John Grady Cole de la célèbre trilogie « Border » de McCarthy, les rêves d’une vie meilleure n’étaient que des rêves, et tomber amoureux un acte de folie.

L’histoire continue sous la publicité

« La mort de chaque homme remplace l’autre », a écrit McCarthy dans « Cities of the Plain », le dernier livre de la trilogie. « Et puisque la mort vient à tous, il n’y a pas d’autre moyen d’en apaiser la peur que d’aimer cet homme qui nous représente. »

La propre histoire de McCarthy était celle d’une réussite et d’une popularité tardives et continues. Peu connu du public à 60 ans, il deviendrait l’un des écrivains les plus honorés et les plus prospères du pays malgré ses rares entretiens avec la presse. Il a percé commercialement en 1992 avec « All the Pretty Horses » et au cours des 15 années suivantes, il a remporté le National Book Award et le Pulitzer, a été invité à l’émission d’Oprah Winfrey et a vu son roman « No Country for Old Men » adapté par le Coen frères dans un film oscarisé. Les fans des Coen découvriront que le dialogue laconique et absurde du film, si caractéristique de l’œuvre des frères, est tout droit sorti du roman.

« The Road », son histoire austère d’un père et de son fils qui parcourent un paysage ravagé, lui a valu son public le plus large et sa plus haute renommée. Il a remporté le prix Pulitzer de fiction 2007 et a été sélectionné par Winfrey pour son club de lecture. Dans son interview avec Winfrey, McCarthy a déclaré que bien qu’il ne sache généralement pas ce qui génère les idées de ses livres, il pouvait retracer « The Road » jusqu’à un voyage qu’il a fait avec son jeune fils à El Paso, au Texas, au début de la décennie. Debout à la fenêtre d’un hôtel au milieu de la nuit alors que son fils dormait à proximité, il a commencé à imaginer à quoi pourrait ressembler El Paso dans 50 ou 100 ans.

L’histoire continue sous la publicité

« Je viens d’avoir cette image de ces incendies sur la colline … et j’ai beaucoup pensé à mon petit garçon », a-t-il déclaré.

Il a dit à Winfrey qu’il se fichait du nombre de personnes qui lisaient « The Road ».

« Vous aimeriez que les gens qui apprécieraient le livre le lisent. Mais, dans la mesure où beaucoup, beaucoup de gens le lisent, et alors ? » il a dit.

McCarthy a dédié le livre à son fils, John Francis, et a déclaré qu’avoir un enfant en tant qu’homme plus âgé « vous force le monde, et je pense que c’est une bonne chose ». Le comité Pulitzer a appelé son livre « l’histoire profondément émouvante d’un voyage ».

« Il imagine audacieusement un avenir dans lequel il ne reste aucun espoir, mais dans lequel le père et son fils, ‘l’un l’autre dans le monde entier’, sont soutenus par l’amour », lit-on en partie dans la citation. « Génial dans la totalité de sa vision, c’est une méditation sans faille sur le pire et le meilleur dont nous sommes capables : la destructivité ultime, la ténacité désespérée et la tendresse qui maintient deux personnes en vie face à la dévastation totale. »

** FICHIER ** Ce fichier photo non daté fourni à l’origine par Alfred A. Knopf, montre Cormac McCarthy, auteur de « The Road ». McCarthy a reçu l’une des plus anciennes distinctions littéraires de Grande-Bretagne pour son récit des voyages d’un père et de son fils à travers une Amérique post-apocalyptique. fiction pour « The Road », qui a déjà remporté un prix Pulitzer pour la fiction. (AP Photo/Alfred A. Knopf, Derek Shapton).



Après « The Road », on entendit peu parler de McCarthy au cours des 15 années suivantes et sa carrière était présumée terminée. Mais en 2022, Knopf a fait l’annonce surprenante qu’il publierait une paire de romans connectés auxquels il avait fait référence dans le passé: « The Passenger » et « Stella Maris », des récits sur un frère et une sœur, des frères et sœurs obsédés mutuellement et l’héritage de leur père, un physicien qui avait travaillé sur la technologie atomique. « Stella Maris » était remarquable, en partie, parce qu’elle était centrée sur un personnage féminin, une faiblesse reconnue de McCarthy.

À la mode maintenant La famille d’un homme de la Colombie-Britannique tué par des drogues toxiques fait un don de 20 millions de dollars à un programme de traitement

Une femme déclarée « morte » retrouvée vivante dans un cercueil lors de son propre sillage

L’histoire continue sous la publicité

« Je ne prétends pas comprendre les femmes », a-t-il déclaré à Winfrey.

Son premier roman, « The Orchard Keeper » – écrit à Chicago alors qu’il travaillait comme mécanicien automobile – a été publié par Random House en 1965. Son éditeur était Albert Erskine, l’éditeur de longue date de Faulkner.

D’autres romans incluent « Outer Dark », publié en 1968; « Enfant de Dieu » en 1973; et « Suttree » en 1979. Le violent « Blood Meridian », sur un groupe de chasseurs de primes le long de la frontière Texas-Mexique assassinant des Indiens pour leurs scalps, a été publié en 1985.

Ses livres « Border Trilogy » se déroulaient dans le sud-ouest le long de la frontière avec le Mexique : « All the Pretty Horses » (1992) – un lauréat du National Book Award qui a été transformé en long métrage – « The Crossing » (1994), et » Villes de la plaine » (1998).

McCarthy a dit qu’il avait toujours de la chance. Il se souvient avoir vécu dans une cabane dans le Tennessee et avoir manqué de dentifrice, puis être sorti et avoir trouvé un échantillon de dentifrice dans la boîte aux lettres.

« C’est ainsi que ma vie a été. Juste au moment où les choses étaient vraiment, vraiment sombres, quelque chose se passait », a déclaré McCarthy, qui a remporté une bourse MacArthur – l’une des soi-disant «subventions de génie» – en 1981.

En 2009, la maison de vente aux enchères Christie’s a vendu la machine à écrire Olivetti qu’il utilisait pour écrire des romans tels que « The Road » et « No Country for Old Men » pour 254 500 $. McCarthy, qui a acheté l’Olivetti pour 50 $ en 1958 et l’a utilisé jusqu’en 2009, en a fait don afin que le produit puisse être utilisé au profit de l’Institut Santa Fe, une communauté de recherche scientifique interdisciplinaire à but non lucratif. Il a dit un jour qu’il ne connaissait aucun écrivain et qu’il préférait traîner avec des scientifiques.

L’histoire continue sous la publicité

La Southwestern Writers Collection de la Texas State University-San Marcos a acheté ses archives en 2008, y compris de la correspondance, des notes, des brouillons, des épreuves de 11 romans, un brouillon d’un roman inachevé et des documents liés à une pièce de théâtre et quatre scénarios.

McCarthy a fréquenté l’Université du Tennessee pendant un an avant de rejoindre l’armée de l’air en 1953. Il est retourné à l’école de 1957 à 1959, mais est parti avant d’obtenir son diplôme. À l’âge adulte, il a vécu dans les Great Smoky Mountains avant de déménager vers l’ouest à la fin des années 1970, pour finalement s’installer à Santa Fe.

Sa maison d’enfance à Knoxville, longtemps abandonnée et envahie par la végétation, a été détruite par un incendie en 2009.

Sue Major Holmes, journaliste retraitée de l’AP au Nouveau-Mexique, a été la principale rédactrice de cette nécrologie. AP National Writer Hillel Italie a rapporté de New York.