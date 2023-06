Cormac McCarthy, auteur lauréat du prix Pulitzer de The Road, décède à 89 ans

Points clés L’auteur Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans, a confirmé son éditeur.

L’auteur est décédé de causes naturelles à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, selon un communiqué.

Il était connu pour des œuvres telles que The Road, All the Pretty Horses et No Country for Old Men.

L’auteur Cormac McCarthy, lauréat du prix Pulitzer, est décédé à l’âge de 89 ans.

McCarthy est décédé de causes naturelles à son domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, selon un communiqué de l’éditeur Penguin Random House citant son fils John McCarthy.

Peu connu pendant les 60 premières années de sa vie, les critiques enthousiastes de All the Pretty Horses de 1992 – le premier de The Border Trilogy – ont changé tout cela.

Le livre a été transformé en film, tout comme No Country for Old Men en 2005 et The Road, lauréat du prix Pulitzer en 2006.

Mais McCarthy n’a jamais été vu sur le tapis rouge.

Un homme intensément privé, il n’a presque jamais donné d’interviews.

Il a accordé une rare exception à Oprah Winfrey en 2007, lui disant : « Je ne pense pas que (les interviews) soient bonnes pour la tête. Si vous passez beaucoup de temps à réfléchir à la façon d’écrire un livre, vous ne devriez probablement pas y penser, vous devriez probablement le faire.

Qui était Cormac McCarthy ?

Né Charles Joseph McCarthy Jr le 20 juillet 1933 à Providence, Rhode Island , McCarthy était l’un des six enfants de sa famille catholique irlandaise et a ensuite adopté l’ancien nom irlandais de Cormac.

Son père était avocat et il a grandi dans le Tennessee dans un confort relatif.

« J’ai senti très tôt que je n’allais pas être un citoyen respectable. J’ai détesté l’école depuis le jour où j’y ai mis les pieds », a-t-il déclaré au New York Times dans une autre rare interview en 1992.

Il a servi dans l’armée de l’air dans les années 1950 et s’est marié deux fois avant la fin des années 1960 – d’abord avec Lee Holleman, qu’il a rencontré à l’université et avec qui il a eu un fils, et plus tard avec la chanteuse anglaise Anne DeLisle, dont il s’est séparé en 1976.

Après un court séjour en Europe, il est retourné dans le Tennessee pour s’installer près de Knoxville, Tennessee, puis a déménagé à El Paso, Texas, puis à Santa Fe.

Cormac McCarthy est décédé à l’âge de 89 ans. Source: PAA / Les prix Pulitzer / Polycopié / EPA Son premier livre The Orchard Keeper, situé dans le Tennessee rural et publié en 1965, a atterri chez le dernier éditeur de Faulkner, qui a reconnu le potentiel du jeune écrivain.

Mais malgré des critiques positives pour ses premières œuvres, le succès commercial a échappé à McCarthy et il a réussi à se débrouiller grâce aux subventions des écrivains.

All the Pretty Horses, un livre de passage à l’âge adulte qui a lancé une trilogie centrée sur les mains d’un ranch texan à la fin de la frontière, l’a acclamé dans les années 1990.

La trilogie a été suivie de No Country for Old Men, un roman policier occidental sur un trafic de drogue qui a mal tourné, qui a été adapté en un film de Joel et Ethan Coen qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2007.

En 2006, le roman post-apocalyptique The Road a été publié, qui a remporté le prix Pulitzer de la fiction l’année suivante et a ensuite été adapté en film.