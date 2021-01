Corky Lee, un photojournaliste qui a passé cinq décennies à mettre en lumière les communautés américaines d’Asie et des îles du Pacifique souvent ignorées, est décédée. Il avait 73 ans.

Lee est décédé mercredi dans le quartier Queens de New York des complications du COVID-19, a déclaré sa famille dans un communiqué.

«Sa passion était de redécouvrir, documenter et défendre à travers ses images le sort de tous les Américains, mais plus particulièrement celui des Asiatiques et des îles du Pacifique», a déclaré sa famille.

Le «lauréat non-officiel du photographe américain d’origine asiatique» autoproclamé, Lee a utilisé son œil pour poursuivre ce qu’il considérait comme une «justice photographique». Portant presque toujours une caméra autour du cou, il était présent à de nombreux moments marquants qui ont marqué l’Amérique asiatique au cours d’une carrière de 50 ans.

Il est né Young Kwok Lee à New York de parents immigrés chinois. Il a été le premier enfant de sa famille à aller à l’université, diplômé du Queens College de la City University of New York.

Photographe indépendant autodidacte, Lee a braqué son objectif sur une multitude de sujets allant des manifestations contre la guerre du Vietnam à la brutalité policière. Au fil des ans, ses photos ont été publiées dans le New York Times, le magazine Time, le New York Post, le New York Daily News, l’Associated Press et des médias asiatiques américains. Plus récemment, il a documenté le racisme anti-asiatique provoqué par la pandémie.

Lee était là lorsque les Américains d’origine asiatique sont descendus dans la rue pour protester contre le manque de prison pour les assassins de Vincent Chin. Chin, 27 ans, a été battu à mort à Detroit en 1982, à une époque où le Japon était accusé du déclin de l’industrie automobile américaine. Les deux travailleurs de l’automobile blancs licenciés qui ont tué Chin – qui était chinois – ont supposé qu’il était japonais. Ils ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, mais n’ont obtenu que trois ans de probation.

En 2017, Lee a organisé une veillée devant la maison du Nevada de l’un des assaillants de Chin.

Un événement qui a eu une influence indélébile sur le désir de Lee pour une représentation plus asiatique a été la construction du chemin de fer Transcontinental. Dans des entretiens précédents, Lee a parlé d’être au collège et d’avoir rencontré une photo de l’achèvement de 1869 du chemin de fer dans l’Utah. L’emblématique «Champagne Photo» ne présentait presque aucun ouvrier chinois, même s’ils constituaient la majorité de la main-d’œuvre.

En 2002, Lee a rassemblé certains des descendants de ces ouvriers au même endroit pour une reconstitution. Plus qu’un beau geste, Lee a estimé que la photographie d’anniversaire rétablissait les Asiatiques dans l’histoire du pays qu’ils ont aidé à construire. Il a ensuite recréé la photo à l’occasion de plus d’un anniversaire.

Lee croyait également qu’il fallait le payer aux journalistes américains d’origine asiatique qui le poursuivaient. Il a été membre fondateur de la section new-yorkaise de l’Association des journalistes américains asiatiques. Il est reconnu pour avoir aidé à amasser plus de 100 000 $ en bourses d’études grâce à des enchères de photos annuelles.

«L’AAJA a le cœur brisé de la perte de notre bien-aimée Corky Lee, un pionnier dont la carrière a contribué à notre compréhension et à notre appréciation collective de l’histoire, des triomphes et des luttes de l’Amérique asiatique», a déclaré la présidente de l’AAJA Michelle Ye Hee Lee dans un communiqué.

Un service funéraire privé aura lieu au salon funéraire Wah Wing Sang à New York.

Lee laisse dans le deuil son frère John.