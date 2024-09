Corinne Foxx épouse Joe Hooten lors d’un mariage le week-end dernier, son père Jamie Foxx l’accompagne jusqu’à l’autel | Corinne Foxx, Jamie Foxx, Joe Hooten, marié, mariage | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Corinne Foxx est une femme mariée !

Le co-animateur de 30 ans de Battre Shazam et fille d’acteur Jamie Foxx s’est marié avec son amoureux Joe Hooten le samedi (21 septembre).

Jamiebien sûr, a accompagné sa fille jusqu’à l’autel pendant la cérémonie !

La nouvelle du mariage a été révélée par Jamie‘s Le spectacle de Jamie Foxx co-star et ami de longue date Garcelle Beauvais.

« Hier soir, nous avons pu être témoins et célébrer l’amour de @corinnefoxx et @joe.hooten ❤️❤️. Votre amour et votre respect l’un pour l’autre sont palpables 🙏🏽. Corinne, tu étais magnifique », a-t-elle écrit dans un post Instagram depuis supprimé. Découvrez les photos sur Personnes!

Corinne et JoeLe mariage de a lieu environ neuf mois après leurs fiançailles.

« Dès la première fois que je t’ai vu, j’ai su que tu étais mon éternel 💍❤️ » Corinne sous-titré photos de leurs fiançailles en décembre 2023.

« @corinnefoxx @joe.hooten vous êtes un parfait exemple de ce qu’est l’amour… Vous vous souciez de la vie mentale et physique de l’autre… et vous vous soutenez mutuellement… félicitations pour vos fiançailles » Jamie partagé sur Instagram après l’annonce des fiançailles.

Il a continué : « @joe.hooten quand tu m’as murmuré il y a quelque temps que tu allais demander ma petite fille en mariage, j’ai eu des larmes de joie dans mon âme… 🙏🏾❤️ et @corinnefoxx tu as… et as toujours eu une place spéciale dans mon cœur… tu mérites beaucoup d’amour… alors encore une fois félicitations à toi aussi… j’ai hâte de t’accompagner dans cette allée… @corinnefoxx tu as une grande âme en @joe.hooten JE VOUS AIME TOUS LES DEUX CHER… J’ai mes mouchoirs prêts 😭 #tearsofjoy »

Félicitations aux heureux mariés pour leur mariage !!!