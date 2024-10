Corinne Foxx a célébré ses fiançailles dans la salle de rééducation physique de son père Jamie Foxx

Corinne Foxx a célébré ses fiançailles avec son père Jamie Foxx au milieu de ses problèmes de santé. FilImage

Les fiançailles de Corinne Fox étaient une affaire de famille.

Non seulement son mari actuel, Joe Hooten, s’est assuré que Jamie Foxx regardait la proposition de 2023 se dérouler sur FaceTime, mais le couple a célébré dans son centre de réadaptation physique.

«Il… a organisé une fête post-fiançailles très spéciale dans la chambre de mon père à Chicago», Corinne, 30 ans, dit à Vogue de son partenaire dans une interview publiée jeudi.

Le joueur de 30 ans a accepté la proposition de Joe Hooten en 2023. corinnefoxx/Instagram

Jamie a regardé ce moment marquant via FaceTime. INFGoff.com

« C’était une petite fête », s’est-elle exclamée, « mais c’était tellement intime et significatif. »

Hooten avait initialement prévu de se mettre à genoux en Irlande au printemps dernier, mais il a changé la donne après que Jamie, 56 ans, ait été hospitalisé en avril 2023.

Le pronostic du chanteur de « Blame It » n’était pas connu à l’époque, Corinne disant à ses abonnés sur les réseaux sociaux que Jamie avait connu une « complication médicale » et était « en voie de guérison ».

Hooten a ensuite organisé une fête dans la chambre de Jamie dans un centre de réadaptation physique. REUTERS

Corinne a qualifié la fête d’« intime » et de « significative ». garcelle/Instagram

Le mois suivant, elle a précisé qu’il était « hors de l’hôpital depuis des semaines » au milieu d’informations contradictoires.

Jamie a depuis déclaré que la dernière chose dont il se souvenait avant d’être « parti pendant 20 jours » était d’avoir eu un « gros mal de tête » et d’avoir demandé Advil.

Corinne a parlé au magazine des « dépenses [the] l’été à Chicago pendant qu’il se rétablissait », ajoutant: « Je ne savais pas que Joe avait changé ses plans pour pouvoir toujours proposer le même jour – juste dans une ville différente.

Elle et Hooten se sont mariés en septembre. garcelle/Instagram

La cérémonie a eu lieu au domicile de Jamie à Los Angeles. garcelle/Instagram

Le producteur a proposé dans un parc d’emmener la mère de Corinne, Connie Kline, et ses tantes pour assister à ce moment marquant tout en « se cachant dans un buisson ».

Les mariés se sont mariés le mois dernier chez Jamie à Los Angeles.

« C’était incroyablement spécial, compte tenu de ses problèmes de santé l’année dernière », a déclaré Corinne à propos de ses noces de septembre, notant qu’elle et l’acteur ont marché ensemble dans l’allée « au son d’une version à cordes de ‘Georgia On My Mind’ de Ray Charles. »

Elle se souvient : « Il n’y avait pas un seul œil sec dans la maison. »

Jamie a accompagné la mariée jusqu’à l’allée. garcelle/Instagram

« Il n’y avait pas un œil sec dans la maison », se souvient Corinne. garcelle/Instagram

Jamie a écrit à quel point il était excité à l’idée de ce moment particulier de la cérémonie lorsque Corinne posté à propos de ses fiançailles via Instagram en décembre 2023.

« @joe.hooten, quand tu m’as murmuré il y a quelque temps que tu allais demander à ma petite fille de t’épouser, j’ai eu des larmes de joie dans mon âme », a commenté l’acteur oscarisé. « J’ai hâte de t’accompagner sur cette île [sic].»

Corinne et Hooten sont ensemble depuis 2018 alors qu’ils fréquentaient l’Université de Californie du Sud.