Corinne Bailey Rae : « Si je pouvais, je clonerais ma mère – c’est une combinaison de Mary Poppins et Angela Davis »

Bornée de Leeds, Corinne Bailey Rae, 44 ans, a étudié l’anglais à l’Université de Leeds. En 2006, elle sort son premier album éponyme, qui devient numéro 1 au Royaume-Uni et lui offre les succès mondiaux Put Your Records On et Like a Star. Elle a deux Grammy Awards et deux Mobos. Black Rainbows, son premier album de nouveau matériel en sept ans, vient de sortir. Elle est mariée, a deux enfants et vit à Leeds.

Quelle est votre première mémoire?

Être dans notre appartement au cinquième étage avec ma mère et mon père. Nous pourrions regarder et voir ce grand jardin. Je me souviens que le soleil était aveuglant et que l’ami de mon père était arrivé pour moi avec un pingouin en peluche dans un sac en plastique.

Quel est votre plaisir le plus coupable ?

Allongé dans le bain, lisant Le Monde des Intérieurs.

Quelle personne vivante admirez-vous le plus et pourquoi ?

Ma mère, pour la façon dont elle a élevé ses trois enfants et a réussi à faire fructifier son argent. Elle travaillait comme femme de ménage pour toutes ces familles avec qui nous allions à l’église. Elle y faisait du vélo avec ma petite sœur à l’arrière de son vélo – nous n’avions pas de voiture. Elle avait un esprit incroyable pour planifier et organiser afin que nous puissions faire du ballet, nous sommes allés aux Brownies.

Quel a été votre moment le plus embarrassant ?

Je me souviens avoir été adolescent et avoir écrit cette nouvelle romantique dans le style des Brontë sur un ordinateur et je n’avais pas réalisé que la personne à qui il appartenait pouvait simplement l’imprimer. Un groupe de garçons avait quelques pages et ils étaient tous en train de les lire.

Qu’est-ce qui vous rend malheureux ?

Se sentir impuissant.

Quel livre as-tu honte de ne pas avoir lu ?

Je n’ai pas vraiment honte, mais je n’ai pas lu le Seigneur des Anneaux.

Choisiriez-vous la célébrité ou l’anonymat ?

Notoriété. J’écris des chansons et parfois les gens m’arrêtent dans la rue et me parlent des chansons et de ce qu’elles signifient pour eux, et pour ce faire, les gens doivent savoir que c’est toi.

Quelle est votre célébrité préférée ?

Marvin Gaye.

Quel est le pire travail que vous ayez fait?

Je travaillais dans un café que j’adorais, mais quand c’était calme, il fallait gratter la graisse entre les carreaux du sol avec un couteau à beurre.

If you could edit your past, what would you change?

I wouldn’t change anything. When I was 29, my first husband died, so I learned a new way of thinking about life, which is: there are many things that you can’t control.

When did you last cry, and why?

Listening to a song that my brother-in-law – the brother of Jason, my first husband – wrote, about how hard it was to live without his brother.

How often do you have sex?

When we get the opportunity to be away from our children and our work.

What is the closest you’ve come to death?

When my first husband died, because it felt like my life was over, and it was challenging to keep in life at the time.

What single thing would improve the quality of your life?

My mum looks after our kids all the time, but on the very few weeks she takes time off, doing it all is a big juggle. My mum is a combination of Mary Poppins and Angela Davis, so I’d clone her.

What keeps you awake at night?

All the big ones – climate change, safety for our children, money.

Tell us a secret

I am secretly a bit mean. People think I’m really nice – I remember being in a lift and someone said to me, “I bet you’ve never done a mean thing in your whole life.” My closest friends know that I can be quite acerbic, and in my private world I’m very opinionated.