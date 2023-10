Coriander Kitchen and Farm de Détroit organise dimanche son quatrième dîner annuel de récolte | Actualités alimentaires | Détroit

Cliquez pour agrandir Alejandro Ugalde de Featherstone Coriander Kitchen and Farm partage sa générosité saisonnière.

Coriander Kitchen and Farm d’Eastside Detroit organisera dimanche son quatrième dîner annuel de récolte. Le dîner de la ferme à la table fera entrer les convives dans la saison d’automne avec des assiettes infusées de légumes et d’herbes cultivées par le restaurant. Il comprendra de la charcuterie de Jake’s Country Meats ; Tomates vertes fermentées à la coriandre avec fromage de chèvre et confiture de tomates ; Soupe espagnole à l’ail; Puntarelle Alla Romana; pâtes tagliatelles faites à la main; Radicchio de Trévise et Rosso di Verano grillés au Taleggio ; et une poire pochée au Riesling avec glace au miel et au thym et amandes grillées. Des options sans gluten et végétariennes sont également disponibles. Le dîner est présenté par les copropriétaires de Coriander, Gwen Meyer et Alison Heeres. « Le dîner des récoltes est une célébration de la nourriture et des relations que nous avons développées cette année », a déclaré Meyer. « Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli : bien plus de 6 250 livres de produits pour notre restaurant ! Le processus de collaboration entre Ali et moi est à l’origine de tous les efforts visant à amener le terrain dans la cuisine.

