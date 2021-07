Cori Bush, membre de l’« escouade » du Congrès, a déclaré que le 4 juillet était consacré à la liberté « pour les Blancs » — RT USA News

La représentante américaine Cori Bush (D-Missouri) a exercé ses libertés en tant qu’Américaine et membre du Congrès pour affirmer que, alors que la nation célèbre le jour de l’indépendance, elle continue d’occuper des terres volées et de refuser la liberté aux Noirs.

« Quand ils disent que le 4 juillet concerne la liberté américaine, souvenez-vous de ceci : la liberté à laquelle ils font référence est pour les Blancs », Bush a déclaré dimanche sur Twitter. « Cette terre est une terre volée, et les Noirs ne sont toujours pas libres. »

Bush n’a pas précisé qui « ils » sont, et comme certains utilisateurs de Twitter l’ont souligné, elle a semblé manquer le point de ce que célèbre le Jour de l’Indépendance – l’indépendance de l’empire britannique, pas la liberté individuelle. Mais la plus grande réaction était à la substance de ses arguments.

De nombreux observateurs ont souligné qu’en tant que membre du Congrès noire hautement rémunérée qui est autorisée à s’exprimer contre l’Amérique sans crainte de représailles, Bush de 44 ans est une contradiction flagrante avec son argument selon lequel les Noirs ne sont pas libres.





« Votre district n’a pas eu de représentant blanc depuis plus de 50 ans », Le candidat au Congrès du Michigan, Travis Wines, a tweeté. « Vous, une femme noire, êtes passée d’infirmière à être élue à l’une des plus hautes fonctions du pays. Combien de liberté recherchez-vous ? »

En fait, le siège du Congrès de Bush représentant le district n°1 du Missouri est occupé par des démocrates noirs depuis 1969. Aucun républicain n’a représenté le district depuis 1949.

« Si la suprématie blanche dirigeait vraiment le spectacle, vous ne seriez pas autorisé à publier cela, encore moins en tant que membre du Congrès », a déclaré Kyle Hooten, ancien rédacteur de discours dans l’administration de l’ex-président Donald Trump.

D’autres observateurs, comme le journaliste Kyle Becker, ont cité des exemples de Noirs américains qui ont travaillé dur pour profiter de leurs libertés et obtenir de grands succès, notamment l’ancien président Barack Obama, la vice-présidente Kamala Harris et le juge de la Cour suprême Clarence Thomas.

D’autres commentateurs ont soutenu que les commentaires de Bush reflètent la haine des démocrates envers l’Amérique. « À lui seul, Cori Bush a déshonoré tous les Noirs qui se sont battus pour cette nation, a saupoudré un peu de marxisme dans le mélange et a menti sur l’histoire de l’Amérique. a déclaré Buzz Patterson, candidat au Congrès californien. « Bien joué, démocrates. Bien joué. »

Bush a rejoint la gauche « Équipe » aile du Parti démocrate, dirigée par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), avec son élection au Congrès en novembre dernier. Comme d’autres membres de Squad, elle a fait des déclarations controversées sur des questions telles que course et la justice pénale, et elle a été la cible de critiques après avoir préconisé le financement des services de police tout en embauchant des services de sécurité privés pour elle-même aux frais du contribuable.





La membre du Congrès de première année a également été à la pointe de l’éveil, se référant aux mères comme « personnes qui accouchent » tout en témoignant devant un comité de la Chambre en mai. Après que la Chambre a adopté le mois dernier un projet de loi faisant de Juneteenth une fête nationale, célébrant la fin de l’esclavage en Amérique, Bush a exigé que la nation paie également des réparations aux Noirs, mette fin à la violence policière, mette fin « Apartheid du logement et de l’éducation » et « enseignez la vérité sur la suprématie blanche dans notre pays. »

Un utilisateur de Twitter a suggéré qu’avec son district, qui comprend Saint-Louis, souffrant du taux de meurtres le plus élevé d’Amérique, le financement de la police et la dénonciation de l’Amérique pourraient être une mauvaise approche. « Je pense que tu as d’autres choses sur lesquelles te concentrer » il a dit.

Un autre membre de l’équipe de première année, le représentant Jamaal Bowman (D-New York), a semblé adopter une approche différente pour critiquer le jour de l’indépendance. « Les Noirs n’ont pas été libérés en 1776 », il a dit. « Malgré un système contre nous, nous devons continuer à utiliser notre pouvoir collectif pour changer ce système. »

D’autres utilisateurs de Twitter ont mis à part l’affirmation de Bush selon laquelle l’Amérique est une terre volée, y compris certains qui ont souligné l’hypocrisie de professer une telle croyance tout en servant d’élu pour une telle nation. « Comment accepter d’appartenir au gouvernement d’une nation volée ? a demandé un observateur. « Ça fait quoi, exactement ? La voix des voleurs ? La tête du vol ?

