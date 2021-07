Cori Bush, membre de l’« escouade », accusé d’hypocrisie après avoir dépensé 70 000 $ en sécurité privée tout en poussant à « financer la police »

Le membre de l’« escouade » DEM, Cori Bush, a été accusé d’hypocrisie après avoir déboursé 70 000 $ pour la sécurité privée tout en faisant pression pour financer la police.

La révélation intervient après que le représentant du Missouri a annoncé sur Twitter qu’« investir plus d’argent dans la police est toujours mauvais ».

La députée veut que les flics soient remboursés Crédit : Getty

Cori Bush a soutenu un appel au financement du département de la police métropolitaine de St. Louis Crédit : Getty

Bush, 44 ans, un homme politique démocrate de St. Louis MO, est actuellement le représentant des États-Unis pour le 1er district du Congrès du Missouri.

L’ancienne femme sans-abri qui a mené des manifestations à la suite de la mort par balle d’un policier blanc sur un jeune noir de 18 ans à Ferguson, a évincé le représentant de longue date William Lacy Clay.

Et les documents de campagne montrent qu’elle a dépensé près de 70 000 $ en sécurité privée au cours des trois derniers mois – tout en plaidant pour le financement de la police, rapporte Fox News.

Les dossiers de la Commission électorale fédérale publiés jeudi montrent que sa campagne politique :

Payé 54 120,92 $ entre le 15 avril et le 28 juin pour des « services de sécurité » à RS&T Security Consulting, une société basée à New York

15 000 $ ont été payés par les démocrates à Nathaniel Davis pour des « services de sécurité » au cours de la même période

RS&T fournit des « agents de protection exécutifs » qui offrent « une protection et une sécurité exécutives de première classe pour les personnalités nationales et internationales », selon son matériel promotionnel.

Sa campagne n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les paiements.

Et elle n’était pas la seule membre de « l’escouade » Dem à dépenser de l’argent de la campagne pour « des détails personnels tout en plaidant pour le financement » des flics, a ajouté Fox.

Les représentants Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota et Ayanna Pressley du Massachusetts ont également dépensé de l’argent pour la sécurité.

SÉCURITÉ PRIVÉE UN ‘LUXE’

Le radiodiffuseur a ajouté que les énormes dépenses de Bush pour la sécurité privée étaient « un luxe que la plupart des Américains ne peuvent pas se permettre ».

Il a souligné que l’argent avait été dépensé pour les agents de protection bien que le politicien soit un « critique majeur des forces de l’ordre et l’un des plus ardents défenseurs du financement de la police ».

Par exemple, en avril, elle a salué le coup financier porté aux flics à Saint-Louis, qui a entraîné le définancement de la force locale.

Bush a salué la décision prise contre le département de la police métropolitaine de St. Louis comme « historique ».

« Il marque un nouvel avenir pour notre ville.

« Pendant des décennies, notre ville a injecté de plus en plus d’argent dans notre service de police sous le couvert de la sécurité publique, tout en sous-investissant massivement dans les ressources qui assureront véritablement la sécurité de nos communautés.

« Mais même si de plus en plus d’argent est consacré aux services de police, le service de police métropolitain de St. Louis continue d’être la force de police la plus meurtrière du pays, année après année, tandis que la violence dans nos communautés continue de monter en flèche », a-t-elle ajouté.

Le financement fait suite à plusieurs scandales, a rapporté Newsweek.

Investir plus d’argent dans la police est toujours mauvais, en fait. Représentant dem Cori Bush

Deux policiers de St Louis ont été inculpés en mars 2021 d’agression sexuelle sur quatre femmes, tandis qu’un troisième bureau a été inculpé de subornation de témoins dans l’affaire.

Les louanges de Bush sont venues des mois après qu’elle a tweeté en janvier : « Financer la police n’est pas radical, c’est réel. »

Les partisans disent qu’il ne s’agit pas d’éliminer les services de police ou de dépouiller les agences de tout leur argent.

Ils disent qu’il est temps pour le pays de s’attaquer aux problèmes systémiques de la police en Amérique et de dépenser plus pour ce dont les communautés à travers les États-Unis ont besoin, comme le logement et l’éducation.

La représentante Cori Bush, qui a travaillé plus de 10 ans comme infirmière en santé mentale à St. Louis, est également le principal parrain du projet de loi, The People’s Response Act.

Il vise à établir une division au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux pour promouvoir et financer des réponses communautaires à la sécurité publique, a rapporté NBC News.

Bush a déclaré qu’un contrôle accru des responsables de la santé aiderait à faire face à la pression pour définancer les flics.

CONTRE CAPITOLE BOOST DE SÉCURITÉ

Le Kansas City Star a rapporté en juin que Bush s’était également opposé à un projet de loi de 1,9 milliard de dollars pour améliorer la sécurité du Capitole américain en réponse à l’attaque meurtrière du Capitole le 6 janvier.

Bush était l’un des trois seuls démocrates, avec la représentante du Massachusetts Ayanna Pressley et la représentante du Minnesota Ilhan Omar, à s’opposer à la législation sur la sécurité.

Elle a tweeté : « Investir plus d’argent dans la police est toujours mauvais, en fait. »

Bush est « l’un des visages les plus visibles de l’aile gauche du Parti démocrate.

« Ses discours enflammés et ses réseaux sociaux ont fait d’elle une favorite des militants progressistes et une cible pour les républicains nationaux », ajoute le journal.

En juin, le Sun Online a rapporté que le conseiller principal de Joe Biden avait reproché aux républicains d’avoir « financé la police » en s’opposant à un plan de secours de Covid qui comprenait de l’argent pour les forces de l’ordre.

L’assistant du président, Cedric Richmond, a riposté aux commentaires du sénateur Lindsey Graham, qui a affirmé que le nouveau plan de réforme des armes à feu de Biden ne lutterait pas contre l’augmentation du nombre de crimes.

Graham a déclaré: « Nous avons un manque de poursuites et nous avons déclaré la guerre à la police et cela se retourne contre ceux qui l’ont fait. »

Mais, s’exprimant sur Fox News, le conseiller de Biden a déclaré: « Parlons de qui a financé la police.

« Lorsque nous étions au Congrès l’année dernière pour essayer d’adopter un plan de secours d’urgence pour les villes à court d’argent et licencier des policiers et des pompiers, ce sont les républicains qui s’y sont opposés et, en fait, ils n’ont obtenu de financement que le Plan de sauvetage américain.

« Alors, regardez, les républicains sont très bons pour rester sur les points de discussion sur qui dit de financer la police.

« Mais la vérité est qu’ils ont financé la police. Nous avons financé des interventions criminelles et tout un tas d’autres choses. »

Des appels au financement de la police ont éclaté l’été dernier après que George Floyd a été assassiné par le flic Derek Chauvin, et il a depuis été soutenu par l’extrême gauche – tandis que les républicains ont pris leurs distances avec le mouvement.

Cori Bush est une politicienne Crédit : La Méga Agence