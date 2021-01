WASHINGTON – La représentante Cori Bush, D-Mo., A déclaré vendredi qu’elle avait demandé de déplacer son bureau de Washington loin de la républicaine Marjorie Taylor Greene, affirmant que le républicain de Géorgie l’avait « réprimandée » au Capitole plus tôt ce mois-ci pour une altercation au masque.

Bush a annoncé sa décision de déménager vendredi sur Twitter.

Un assistant du président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, qui n’était pas autorisé à parler officiellement, a déclaré que le changement était «par ordre direct du président sur demande».

«Marjorie Taylor Greene sans masque et son personnel m’ont réprimandé dans un couloir. Elle m’a ciblé et d’autres sur les réseaux sociaux. Je déplace mon bureau loin du sien pour la sécurité de mon équipe », a déclaré Bush.

Greene a répondu à Bush sur Twitter, disant que Bush «mentait» et que c’était Bush qui l’avait réprimandée, partageant un enregistrement de l’interaction.

La vidéo du tweet montre un Greene sans masque parlant à la caméra et marchant dans un couloir lorsque quelqu’un hors caméra lui crie de «mettre un masque».

«Ne criez pas après les gens. Vous savez quoi? Vous ne devriez pas amener des membres positifs au COVID ici, répandant le COVID partout. Arrêtez d’être un hypocrite », dit Greene dans la vidéo après avoir mis son masque.

Greene et son personnel ont ensuite continué à critiquer Bush sur une question sans rapport.

Bush, dans un communiqué, a déclaré que l’incident s’était produit le 13 janvier, le jour où la Chambre avait destitué l’ancien président Donald Trump.

Bush a dit que Greene était venue derrière elle et qu’elle « hurlait bruyamment dans son téléphone sans porter de masque » et qu’elle « lui avait demandé de mettre un masque », ce à quoi Greene et son personnel « ont répondu en me réprimandant ».

La députée du Missouri a raconté le moment vendredi soir sur MSNBC, affirmant qu’elle estimait que Greene était « une menace ».

Bush a dit qu’elle s’était éloignée du chemin et, alors que Greene passait devant elle dans le tunnel de la Chambre, a dit à son collègue de mettre un masque.

Bush a dit du moment en litige: « Que s’est-il passé? Elle a mis un masque. »

Les masques sont exigés des législateurs et du personnel chaque fois que dans les couloirs de la maison et dans tous les immeubles de bureaux de la maison.

Bush a déclaré au cours de l’interview qu’elle avait décidé de dire quelque chose à Greene parce que les masques faciaux gardent les membres en sécurité et leur permettent de faire leur travail, ajoutant qu’elle ferait la même chose à tout autre membre qui ne se conformerait pas.

« Vous devriez vous soucier suffisamment de vos collègues, et si vous n’y croyez pas, si vous ne croyez pas que nous devrions avoir la sécurité, si vous ne croyez pas qu’il s’agit d’une véritable crise sanitaire où 400 000 personnes dans ce pays ont ont perdu la vie, si vous [will] ne pas honorer cela et respecter ces familles et respecter les gens de votre communauté… alors abandonnez ce travail », a déclaré Bush.

Les bureaux des deux congressistes se trouvent actuellement au même étage de l’immeuble de bureaux Longworth, bien qu’ils ne soient pas côte à côte.

« Dans le contexte des approbations répétées de Taylor Greene à l’exécution de politiciens démocrates avant de prendre ses fonctions, l’antagonisation renouvelée et répétée de Taylor Greene contre le mouvement pour les vies noires au cours du dernier mois, dirigée contre moi personnellement, est une source de grave préoccupation », a déclaré Bush dans sa déclaration sur déménagement de bureaux.

Le représentant Ilhan Omar, D-Minn, dans un tweet appelé les actions de Greene sont un « drapeau rouge » et a déclaré que le déménagement du bureau de Bush « n’atténue pas la menace ».

« Imaginez aller travailler avec un collègue instable et hostile armé et n’ayant pas beaucoup de recours », a poursuivi Omar.

Greene a récemment attiré l’attention sur ses remarques controversées sur les fusillades dans les écoles et les activités sur Facebook qui indiquent un soutien à la violence contre d’éminents démocrates.

Les démocrates lui ont demandé de démissionner, d’être censuré ou démis de ses fonctions au comité.

Le leader parlementaire de la minorité, Kevin McCarthy, rencontrera Greene en personne la semaine prochaine avant d’examiner les éventuelles réprimandes, ont déclaré des sources à USA TODAY.

Bush a présenté une résolution appelant à l’expulsion des républicains qui ont participé à l’invalidation des résultats des élections, dont la rhétorique a conduit à l’attaque meurtrière du 6 janvier contre le Capitole.

Pour expulser un membre du Congrès, les deux tiers de la chambre doivent voter pour renvoyer cette personne.

Avant même de rejoindre le Congrès, Greene était au centre de la controverse dans les rangs républicains à propos de ses remarques passées et de son soutien au mouvement marginal du complot QAnon, qui prétend sans fondement qu’une cabale de pédophiles «d’État profond» tentait de faire tomber le président d’alors, Donald Trump.

Elle a également précédemment et régulièrement refusé de porter des masques faciaux pendant la pandémie et a été l’un des plus bruyants colporteurs des théories sans fondement de Trump sur la fraude électorale.

Contribution: Sarah Elbeshbishi, Nicholas Wu, Christal Hayes