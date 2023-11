Cori Bush déclare que les « pauses » ne suffisent pas et renouvelle ses appels au cessez-le-feu avec Israël

La représentante progressiste Cori Bush (démocrate du Missouri) a déclaré jeudi que les « pauses » dans les combats entre Israël et le Hamas ne suffisaient pas et a renouvelé son appel à un cessez-le-feu.

Bush a été rejoint par des membres d’About Face, une organisation représentant les anciens combattants opposés à la guerre, ainsi que par les représentants Summer Lee (démocrate de Pennsylvanie) et Delia Ramirez (démocrate de l’Illinois).

Bush a ouvertement appelé à un cessez-le-feu, soulignant les milliers de Palestiniens qui ont été tués à cause des frappes aériennes israéliennes.

La Maison Blanche a déclaré plus tôt jeudi qu’Israël avait accepté des pauses quotidiennes de quatre heures à Gaza pour permettre aux civils de fuir les zones de combat, le président Biden affirmant qu’il n’y avait « aucune possibilité » d’un cessez-le-feu formel pour le moment.

Bush a déclaré que les pauses dans les combats ne suffisaient pas, expliquant qu’une pause de quatre heures dans les bombardements était « inhumaine et sans cœur ».

« Nous ne voulons pas quatre heures. Nous ne voulons pas 16 heures. Nous ne voulons pas de 22. Nous voulons un cessez-le-feu maintenant », a-t-elle déclaré.

Les anciens combattants présents à la conférence de presse sont également montés sur le podium pour exiger un cessez-le-feu, citant leurs expériences dans l’armée pour justifier leur position.

« Je suis un ancien capitaine de l’armée et un ancien combattant qui a participé à la guerre en Afghanistan, croyant que j’allais éradiquer la menace, comme aiment à le dire les politiciens, et améliorer la sécurité à la fois des Afghans et de mon propre peuple ici aux États-Unis. », a déclaré la vétéran Brittany Ramos DeBarros. « Ce que j’ai fait, c’est participer à une guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes et déstabilisé encore davantage un pays qui continue de souffrir aujourd’hui. »

Elle a fustigé les législateurs qui ne soutiennent pas un cessez-le-feu, affirmant que ceux « qui résistent au cessez-le-feu au nom de la sécurité ne connaissent rien à la guerre ».

Bush a dirigé une coalition de représentants progressistes pour appeler Biden à œuvrer en faveur d’un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas le mois dernier et a été critiquée pour ses déclarations appelant à la fin du soutien des États-Unis à Israël.

Israël a intensifié ses bombardements sur Gaza dans les semaines qui ont suivi l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, qui a tué plus de 1 400 Israéliens. Les frappes aériennes israéliennes, combinées à la diminution des réserves de nourriture, d’eau et de carburant à Gaza, ont incité de nombreux groupes humanitaires et dirigeants mondiaux à mettre en garde contre une crise en cours dans le territoire.

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza a déclaré que 10 818 Palestiniens, dont des milliers d’enfants, ont été tués jusqu’à présent dans les combats.