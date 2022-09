Corgis de la reine Elizabeth, poney : le rôle joué par les animaux dans les funérailles

LONDRES – Le monde a regardé le cercueil de la reine Elizabeth II se diriger vers le château de Windsor, le dernier lieu de repos du monarque britannique. Ses deux chiens corgi et son poney bien-aimé ont également regardé. Elizabeth était le chef de l’État et avait d’importantes fonctions constitutionnelles. Mais ses proches parlent de la façon dont elle était la plus heureuse de vivre sa vie de paysanne, appréciant la compagnie de ses animaux.

Il était donc peut-être approprié que ces trois favoris soient présents lors de la finale du cortège cérémoniel.

Corgis Muick et Sandy ont été amenés à l’extérieur du château de Windsor avant l’arrivée du cercueil sur le Long Walk, une avenue de 2,6 milles qui mène au château.

Et juste à côté de l’avenue, sellée mais sans cavalier, sa ponette Fell Emma attendait également.

La reine aurait toléré le palais de Buckingham à Londres. Elle préférait de loin le château de Windsor, où elle pouvait monter à cheval, et on la voyait fréquemment trotter dans le Windsor Great Park. Le personnel de Castle disait fièrement aux visiteurs qu’elle considérait Windsor comme “la maison” et Londres comme “le bureau”.

Au début de la pandémie, elle a déménagé sa résidence principale à Windsor – et n’a montré aucun intérêt à partir même lorsque les restrictions ont été levées. Ses corgis sont restés avec elle là-bas.

L’une des plus grandes préoccupations du public à la mort de la reine était de savoir où Muick et Sandy iraient. Un porte-parole du prince Andrew a par la suite confirmé qu’ils changeraient simplement de résidence sur le domaine, emménageant avec le prince et son ex-femme, Sarah Ferguson. (Bien que divorcé, le couple vit ensemble au Royal Lodge sur le terrain.)

Alors que la reine avait d’autres races au cours de sa longue vie, elle aimait les corgis par-dessus tout. Elle en aurait eu plus de 30 au cours de sa vie; La princesse Diana les a un jour qualifiées de “tapis en mouvement”.

Son corgi Susan, qu’elle a eu à l’âge de 18 ans, est venue en lune de miel et a lancé une lignée royale qui a produit des centaines de chiots. Trois de ces descendants ont continué à apparaître avec la reine lorsqu’elle s’est associée à Daniel Craig, alias James Bond, dans un sketch pour les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012.

La reine a également eu une passion de toujours pour les chevaux et est montée jusqu’à ses 90 ans. Plus tôt cette année, des problèmes de santé l’ont forcée à manquer l’ouverture officielle du Parlement – ​​une date importante du calendrier royal – mais quelques jours plus tard, elle a été conduite au Royal Windsor Horse Show pour voir ses chevaux participer aux événements.

Certaines de ces créatures ont joué un rôle de premier plan lundi.

La reine était commissaire en chef de la Gendarmerie royale du Canada et, pour diriger le cortège funèbre à Londres, quatre chevaux du Carrousel de la GRC lui avaient été offerts pendant son règne.