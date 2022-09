Corgis bien-aimés de la reine Elizabeth II: le prince Andrew fait un arrêt au stand avant le service funéraire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Andrew a fait un arrêt au stand avant l’enterrement de sa mère, la reine Elizabeth II.

Le duc d’York a été photographié avec les corgis bien-aimés de la reine, Muick et Sandy, à l’extérieur du château de Windsor alors que le corbillard transportait le cercueil de Sa Majesté à la chapelle Saint-Georges. Les deux chiots ont fait le tour du château de Windsor, puis ont regardé la procession du cercueil.

Le prince Andrew, avec le reste de la famille royale, a rejoint la procession au Quadrangle du château de Windsor.

Le service funéraire de la reine Elizabeth II a eu lieu à la chapelle Saint-Georges à partir de 11 h HE.

LE CORGIS DE LA REINE ELIZABETH II SERA SOIGNÉ PAR LE PRINCE ANDREW ET SARAH FERGUSON: RAPPORT

Le prince William a fait le point sur les corgis tout en discutant avec une personne en deuil attendant dans la file d’attente pour rendre hommage à la reine Elizabeth II. Le prince de Galles a révélé que les chiens devaient être “pourris gâtés”.

“Je les ai vus l’autre jour, ça m’a rendu assez triste”, a-t-il déclaré dans des images capturées par Sky News. “Ils vont être bien soignés.”

“Ce sont deux corgis très sympathiques, ils ont donc une bonne maison”, a poursuivi le prince William. “Ils seront très bien soignés. Pourris gâtés, j’en suis sûr.”

Muick et Sandy seraient pris en charge par le prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson.

La Duc et duchesse d’York a donné à Sa Majesté deux de sa race de chiens préférée l’année dernière après la mort de son défunt mari, le prince Philip, en avril 2021 dans le but de lui remonter le moral.

“Les corgis reviendront vivre au Royal Lodge avec le duc et la duchesse. C’est la duchesse qui a trouvé les chiots qui ont été offerts à Sa Majesté par le duc”, a déclaré une source à BBC News.

“La duchesse s’est liée à Sa Majesté en promenant des chiens et en faisant de l’équitation, et même après son divorce, elle poursuivra sa grande amitié avec Sa Majesté, en promenant les chiens à Frogmore et en bavardant.”

Le Royal Lodge est situé sur le domaine de Windsor Estate à côté du château de Windsor. Malgré le divorce d’Andrew et Sarah en 1996, ils continuent de vivre ensemble au manoir.

L’amour d’Elizabeth pour les corgis a commencé en 1933 lorsque son père, le roi George VI, a ramené à la maison un corgi gallois de Pembroke qu’ils ont nommé Dookie. Les images d’une jeune Elizabeth promenant le chien devant leur somptueuse maison londonienne seraient les premières parmi tant d’autres à apparaître au fil des décennies.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.