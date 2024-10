Corey Taylor de Slipknot défend Dave Grohl après une petite bombe

Corey Taylor soutient Dave Grohl.

Le chanteur de Slipknot, 50 ans, a défendu le leader des Foo Fighters, 55 ans, après que ce dernier a révélé qu’il avait trompé sa femme et qu’il avait récemment accueilli un bébé hors mariage.

Parlant du scandale sur le « La maison de ta mère » podcast, Taylor a choisi de montrer un peu de grâce à Grohl.

Dave Grohl et Jordyn Blum. Getty Images pour EJAF

Corey Taylor de Slipknot. FilImage

« C’est tellement désordonné, 100 pour cent désordonné », a-t-il admis aux animateurs Tom Segura et Christina Pazsitzky. «Je connais Dave Grohl. C’est l’une des personnes les plus gentilles de la planète.

Il a également avoué que « des erreurs avaient été commises » et a suggéré que Grohl avait tenté de « devancer » la mystérieuse femme en publiant une déclaration sur le bébé avant qu’elle ne puisse révéler la nouvelle.

« Évidemment, c’est très irresponsable. Je sais qu’il y a beaucoup de fans déçus à cause de l’image qu’il a développée », a poursuivi Taylor. « Mais je dois rappeler aux gens que nous ne sommes pas parfaits. Il était l’une des dernières personnes à avoir vraiment cette image.

Il a en outre expliqué que la tricherie de Grohl « ne veut pas dire qu’il n’est pas une personne gentille, parce que je le connais en tant que personne. Ça veut dire qu’il a des putains de problèmes et qu’il s’est foutu. Il n’est pas parfait. Cela va être très difficile pour sa famille. Je ne vais pas faire d’hypothèses sur le pourquoi ou le comment cela s’est produit. Je suis sobre, mais en même temps, j’ai traversé mes propres conneries.

Dave Grohl en concert avec les Foo Fighters le 21 juillet. Boston Globe via Getty Images

Dave Grohl (à droite) et Corey Taylor avec Rick Nielsen en 2013. FilImage

Jordyn Blum et Dave Grohl avec leurs trois enfants. FilImage

Grohl et sa femme, Jordyn Blum, sont mariés depuis 2003. Ils partagent trois filles : Violet, 18 ans, Harper, 15 ans, et Ophelia, 10 ans.

Plus tôt ce mois-ci, le chanteur de « Monkey Screw » a choqué le monde en annonçant son infidélité qui a abouti à un enfant supplémentaire.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », Grohl a écrit via Instagram le 10 septembre. «J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.

L’annonce du bébé de Dave Grohl. Dave Grohl/Instagram

Dave Grohl et sa femme. FilImage

Le rockeur n’a pas révélé l’identité de la mère de son dernier enfant. À l’époque, le représentant de Grohl avait déclaré au Post qu’il ne ferait aucune déclaration supplémentaire sur le scandale.

Grohl s’est dévoilé ce week-end, sortant pour la première fois depuis le drame du bébé et quelques jours seulement après avoir annulé le concert en tête d’affiche des Foo Fighters au Soundside Music Festival à Bridgeport, Connecticut.

Sur des photos exclusives obtenues par The Post, le musicien a été aperçu sans son alliance alors qu’il faisait des achats de décorations d’Halloween avec l’un de ses enfants.

Nate Mendel, Taylor Hawkins, Dave Grohl, Chris Shiflett et Pat Smear. Getty Images

Blum, pour sa part, n’a pas abordé le scandale ; cependant, sa relation avec son entraîneur de tennis masculin a fait la une des journaux après que le Daily Mail a affirmé que Grohl était « jaloux » de leur relation « affectueuse ».

Mais une source directement au courant a nié ces allégations auprès du Post.

« Il ne se passe rien avec son professeur de tennis », a partagé l’initié en exclusivité. « Il est marié et sa femme est l’amie de Jordyn. »

La source a en outre affirmé que les amis de Blum se sentaient « désolés » pour elle, ajoutant que certains pensaient qu’elle était peut-être au courant de son infidélité bien avant qu’il ne lui révèle la vérité.