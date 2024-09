Corey Taylor à propos des réactions à la récente annonce de bébé de Dave Grohl : « Si c’est la seule chose qui le définit, alors qu’est-ce qu’on fait ? »

Le leader de Slipknot, Corey Taylor, a pesé sur la récente controverse entourant le leader des Foo Fighters et légende générale du rock, Dave Grohl, dans une nouvelle interview.

Grohl a fait la une des journaux du monde entier plus tôt ce mois-ci en révélant qu’il avait eu un enfant en dehors de son mariage avec Jordyn Blum. Le couple est marié depuis 21 ans.

S’adressant au La maison de ta mère podcast, (tel que rapporté par NME), Taylor – qui a lui-même fait la une des journaux au fil des ans – reconnaît que Grohl a royalement fait une erreur, mais souligne également qu’il ne devrait pas nécessairement être défini par ses erreurs.

« C’est évidemment très irresponsable », déclare l’homme de Slipknot. « Je sais qu’il y a beaucoup de fans déçus à cause de l’image qu’il a développée. Mais je dois rappeler aux gens que nous ne sommes pas parfaits. Il était l’une des dernières personnes à avoir vraiment cette image… »

«Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas une personne gentille, car je le connais en tant que personne. Ça veut dire qu’il a des putains de problèmes et qu’il a merdé. Il n’est pas parfait. Cela va être très difficile pour sa famille. Je ne vais pas faire d’hypothèses sur le pourquoi ou le comment cela s’est produit. Je suis sobre, mais en même temps, j’ai vécu ma propre merde.

« A-t-il fait quelque chose d’horrible ? Oui. Mais si c’est la seule chose qui le définit, alors qu’est-ce qu’on fout ? C’est décevant.

Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux le 10 septembre, Dave Grohl a confirmé qu’il était devenu père pour la quatrième fois dans des circonstances controversées.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », a-t-il révélé. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon. Nous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants impliqués, alors que nous avançons ensemble.

Les Foo Fighters se sont retirés d’une représentation prévue le week-end dernier au Soundside Festival au Seaside Park à Bridgeport, dans le Connecticut, suite à l’annonce de Grohl, laissant l’avenir immédiat du groupe actuellement inconnu.