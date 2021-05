Corey Pujols, employé de Dunkin ‘, accusé d’homicide involontaire coupable

Un homme de Floride fait face à une accusation d’homicide involontaire coupable après avoir frappé un homme de 77 ans qui l’aurait traité d’insulte raciste. L’homme est mort deux jours plus tard.

Corey Pujols, 27 ans, est accusé d’homicide involontaire coupable d’un adulte âgé ou handicapé avec une arme après que la police a déclaré qu’il avait frappé un homme alors qu’il travaillait dans un Dunkin ‘à Tampa, a rapporté WFLA-TV.

La police a déclaré à la WFLA que la victime était au volant quand elle a été bouleversée en raison du manque de service le 5 mai. La victime a été invitée à partir mais a plutôt garé sa voiture, est entrée dans le magasin de beignets et une dispute s’est ensuivie entre l’homme et Pujols, a indiqué la police.

Pujols, qui est noir, a déclaré à la police que la victime était un client régulier mais qu’elle était « extrêmement impolie » ce jour-là, selon le Tampa Bay Times. Il a dit que l’homme l’avait traité d’insulte raciste et qu’il lui avait demandé de le répéter.

Après que l’homme l’a répété, Pujols a déclaré à la police qu’il avait frappé l’homme une fois et que cela l’avait fait tomber. L’homme a été emmené à la police d’un hôpital et les équipes de pompiers l’ont trouvé inconscient et saignant de la tête.

La fresque de George Floyd à Houston vandalisée:Il a été dégradé trois fois, a déclaré l’artiste.

«Rien ne vient du silence»:L’élève s’exprime après que l’éducateur a dit une insulte

Pujols a été arrêté sur une accusation de batterie sur une personne âgée de plus de 65 ans et libéré le lendemain après avoir déposé une caution de 2000 $, selon les archives de la prison.

Sa liberté serait de courte durée car l’homme est décédé deux jours plus tard et l’accusation a été augmentée en homicide involontaire coupable d’une personne âgée de plus de 65 ans.

Une autopsie a révélé que l’homme avait une fracture du crâne et des lésions cérébrales à la suite d’un traumatisme contondant à la tête, a rapporté le Tampa Bay Times.

« Nous sommes profondément attristés par l’incident dans notre restaurant franchisé de Tampa, en Floride », a déclaré Dunkin ‘dans un communiqué à USA TODAY. « Le franchisé, qui possède et exploite indépendamment ce restaurant, coopère pleinement avec les autorités locales. Comme il s’agit d’une enquête en cours, nous reportons toute question supplémentaire à la police. «

Les archives de la prison montrent que Pujols a été de nouveau arrêté le 7 mai et est détenu sans caution.

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.