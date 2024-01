Corey Perry signe un contrat minimum de la ligue avec les Oilers après son licenciement par les Blackhawks pour « conduite inacceptable »

Les flamboyants Oilers d’Edmonton ont ajouté à leur arsenal lundi.

Les Oilers, qui connaissent actuellement une séquence de 13 victoires consécutives, ont annoncé avoir recruté l’attaquant vétéran. Corey Perry à un contrat d’un an au prorata au salaire minimum de la ligue de 775 000 $ avec 325 000 $ supplémentaires en primes de performance.

-225 000 $ pour 10 GP -50 000 $ pour la victoire du deuxième tour et joue à 50 % du GP du deuxième tour ou à 50 % du GP du deuxième tour – 50 000 $ pour la victoire du Round 3 et joue à 50 % du GP du Round 3 ou à 50 % du GP du Round 1-3

Corey Perry #LetsGoOilers Salaire de 775 000 $ sur 1 an + 325 000 $ de bonus de performance :

Perry, 38 ans, est sans équipe depuis qu’il a été retiré de la liste des Blackhawks de Chicago le 28 novembre. Les Blackhawks ont mis Perry en dérogation pour mettre fin à son contrat après avoir mené une enquête qui, selon eux, a conduit à des conclusions de « conduite inacceptable » qui a violé les deux son contrat et la politique de son équipe. Perry a autorisé les dérogations le lendemain et a été libéré.

Le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson, a tenu une conférence de presse au sujet de cette décision lorsqu’elle a été prise. Lors de ce point de presse, il a refusé de fournir plus de détails sur les raisons du licenciement de Perry. Depuis, peu de choses ont été révélées.

Emily Kaplan d’ESPN signalé que Perry aurait été impliqué dans un incident avec un employé des Blackhawks. Perry s’est ensuite excusé pour l’incident et a déclaré qu’il cherchait une aide professionnelle pour toxicomanie.

L’ancien vainqueur du Trophée Hart a récolté neuf points (4b, 5a) en 16 matchs avec Chicago avant d’être abandonné. Perry s’est entraîné avec l’équipe pour la première fois lundi. Ailier Adam Erne a été renoncé par le club pour l’inscrire sur la liste.

Voici le communiqué de presse des Oilers en mouvement :

COMMUNIQUÉ : Les Oilers signent à Perry un contrat d’un an

EDMONTON, AB – Les Oilers d’Edmonton et l’attaquant autonome Corey Perry ont convenu des termes d’un contrat d’un an d’une valeur annuelle moyenne (AAV) de 775 000 $ plus des primes de performance.

L’ailier droit de 38 ans a disputé 1 273 matchs en carrière en saison régulière dans la LNH, marquant 421 buts et 471 passes pour 892 points. Perry a également disputé 196 matchs éliminatoires en carrière, enregistrant 53 buts et 71 passes pour 124 points.

Au cours de la saison 2010-2011 avec les Ducks d’Anaheim, Peterborough, Ont. Le natif a marqué 50 buts et 98 points pour remporter le trophée Maurice « Rocket » Richard remis au meilleur buteur de la LNH, ainsi que le trophée Hart Memorial remis au joueur le plus utile de la ligue.

Perry a remporté la Coupe Stanley 2007 avec les Ducks et a également participé à trois séries finales consécutives de la Coupe Stanley avec les Stars de Dallas (2020), les Canadiens de Montréal (2021) et le Lightning de Tampa Bay (2022).

Il a également remporté des médailles d’or olympiques avec Équipe Canada en 2010 (Vancouver) et 2014 (Sotchi).

Perry portera le maillot numéro 90 avec Edmonton.

Le président des opérations hockey et directeur général des Oilers, Ken Holland, ainsi que Perry s’adresseront aux médias lundi à 12 h 30 (heure du Pacifique). Vous pouvez regarder en direct sur OilersPlus.com.