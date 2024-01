Corey Perry signe avec les Oilers après que les Blackhawks l’aient coupé

L’attaquant Corey Perry a trouvé un nouveau domicile dans la LNH moins de deux mois après que son contrat ait été résilié pour comportement « inacceptable ».

Le Oilers d’Edmonton, qui sont sur une séquence record de 13 victoires consécutives, ont annoncé lundi avoir signé Perry, 38 ans, pour un contrat d’un an d’une valeur de 775 000 $. Il offre également jusqu’à 325 000 $ de primes de performance, selon Cap Friendly.

Le directeur général des Oilers, Ken Holland, a déclaré qu’il avait poursuivi Perry sans succès en 2019 et qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable avant de le signer samedi.

Perry a été renoncé et licencié par le Blackhawks de Chicago fin novembre. Lui et les Blackhawks n’ont jamais donné de détails sur ce qu’il a fait pour amener l’équipe à le libérer, mais les deux parties ont déclaré que cela n’impliquait aucun joueur ou membre de leur famille.

“J’ai commencé à travailler avec des experts dans les domaines de la santé mentale et de la toxicomanie pour discuter de mes problèmes d’alcool et je prendrai toutes les mesures nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus”, a déclaré Perry dans un communiqué du 30 novembre dans lequel il s’est excusé pour son comportement « inapproprié et erroné ».

Il n’a pas donné davantage de détails lundi sur ce qui s’est passé à Chicago.

“Au cours des deux derniers mois, j’ai vraiment eu l’occasion de réfléchir, d’obtenir de l’aide, d’assumer l’entière responsabilité de ce qui s’est passé à Chicago et d’essayer de m’améliorer”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur Kris Knoblauch a déclaré que Perry ne serait pas une distraction.

“Je sais que Ken a fait ses devoirs, a fait preuve de diligence raisonnable, a parlé à beaucoup de gens, a découvert ce qui se passait, quelle est la situation et je fais absolument confiance au jugement de Ken”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Perry était un agent libre éligible pour signer avec n’importe quelle autre équipe. Il a rencontré ce mois-ci le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

Le Les Oilers accueillent les Blackhawks jeudi, mais Holland a déclaré que l’équipe visait samedi pour les débuts de Perry à Edmonton.

Perry a remporté la Coupe Stanley avec le Canards d’Anaheim en 2007 et a été MVP de la ligue en 2010-11. Il s’est rendu en finale trois saisons consécutives avec le Étoiles de Dallas (2020), Canadiens de Montréal (2021) et Lightning de Tampa Bay (2022). Il compte 53 buts et 124 points en 196 matchs éliminatoires en carrière et a remporté des médailles d’or olympiques avec le Canada.

Cette histoire sera importante pour une équipe des Oilers qui n’a pas participé à la finale de la Coupe Stanley depuis 2006.

“Au moment des séries éliminatoires, vous pensez aux buts peints en bleu et aux buts gras, et c’est ce que représente Corey”, a déclaré Holland.

L’attaquant courageux a récolté neuf points en 16 matchs cette saison avec les Blackhawks, qui l’avaient acquis du Lightning et l’avaient signé pour un contrat d’un an d’une valeur de 4 millions de dollars.

Dans un mouvement correspondant, les Oilers ont placé l’attaquant Adam Erne au ballottage.