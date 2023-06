Corey Pereira: « Le golf a dû prendre du recul … maintenant je bourdonne pour l’US Open »

« Dude, ça a été fou. À ce stade de 2022, Corey Pereira n’avait aucune idée des batailles à venir. Sa principale préoccupation concernait la mauvaise forme, ce qui le conduirait finalement à perdre son statut sur le Korn Ferry Tour, la doublure du PGA Tour. Les rêves de golfeur ont été brisés.

« J’avais du mal avec mon jeu », dit-il. « J’étais bouleversé, frustré. Ce n’est pas un bon endroit pour être. Ma première année là-bas, je me suis blessé et j’ai perdu ma carte de cette façon. L’année dernière, je n’avais pas d’excuse. Le golf est une question de lignes fines. J’étais d’un côté en tant qu’amateur, malheureusement les deux dernières années j’ai été de l’autre. Je savais que je devais m’améliorer, intensifier mon travail et m’améliorer.

Le joueur de 28 ans était inconscient du chemin que sa vie était sur le point de suivre. La qualification de Pereira pour le 123e US Open, qui commence au Los Angeles Country Club jeudi, fournit un antidote humain opportun et attachant à l’obscénité des entreprises saoudiennes qui a englouti le sport.

En octobre dernier, la petite amie de Pereira, Leah Bertuccelli, a reçu un diagnostic d’une forme rare de cancer des tissus mous. Les perspectives immédiates étaient horribles. De s’inquiéter du statut du Tour, Pereira s’est complètement retiré du golf de compétition.

« Leah a eu un terrible diagnostic », dit Pereira. « Au début, c’était assez sombre. Ils ont utilisé des expressions telles que « potentiellement non traitable ». Ce fut quelques mois extrêmement difficiles après la fin de ma saison. Nous ne savions pas ce que nous obtenions; nous avons eu une mauvaise biopsie, des médecins un peu confus.

«À partir de là, j’ai décidé de fermer les choses en ce qui concerne le golf. Je ne connaissais pas l’étendue de ce qui se passait avec Leah et je pensais qu’il était plus important de rester avec elle, d’être un bon père de famille pendant cette période. Le golf pourrait définitivement prendre du recul.

Leah a été admise au département d’oncologie de la célèbre université de Stanford. Une page GoFundMe a confortablement dépassé les 25 000 $ demandés pour aider à couvrir les coûts. Un tout autre type de ferraille nous attendait.

« Ils l’ont regardé et ont dit que ce serait très difficile mais que cela pouvait être traité », explique Pereira. « Elle a dû subir 12 cycles de chimio et près de deux mois de radiothérapie. Ils sont devenus un peu plus optimistes au fur et à mesure que les choses avançaient, mais j’avais décidé que j’allais la voir à travers tout cela.

«Le golf était en veilleuse. Je m’entraînais toujours, je travaillais avec mon entraîneur et j’exécutais des projets sur ce qui m’avait frustré pendant quelques saisons en prenant soin de Leah. C’était beaucoup plus facile de ne pas être sur la route.

Corey Pereira attend avec impatience la meilleure semaine de sa vie à l’US Open. Photographie : Jonathan Bachman/Getty Images

« J’ai eu ma juste part de larmes et Leah aussi. Ce n’est en aucun cas facile, mais vous en devenez presque insensible à un moment donné. Cela nous a endurcis en tant que couple parce qu’il faut juste continuer à se battre. Il n’y a pas d’autre option.

La radiothérapie est terminée. Leah, 26 ans, a subi 10 de ses séances de chimio. « Les choses s’améliorent », dit Pereira. « Le cancer a diminué de taille. Elle fait un excellent travail et se bat très fort. Les médecins sont encouragés donc nous sommes prudemment optimistes. Rien ne me rend plus heureux que d’entendre des nouvelles positives des médecins.

« Elle est forte mais un peu battue. Cela a été un long voyage avec beaucoup de bosses sur la route. Des choses aléatoires peuvent se produire avec la chimio et elle a été hospitalisée plusieurs fois avec des complications mineures. Mais dans l’ensemble, elle va beaucoup mieux maintenant.

Pereira était à deux points après neuf trous de qualification locale à l’US Open au Nevada. Il avait fait un appel si tardif pour jouer qu’il n’y avait pas de places disponibles dans sa Californie natale. La réponse a été stupéfiante étant donné qu’il s’agissait du premier départ de Pereira depuis des mois; il a suivi un 70 avec des rondes de 65 et 70 lors des qualifications finales à Columbus pour gagner une place majeure. « Je suis en train de bourdonner en ce moment », dit-il. « Je ne peux pas attendre. »

Pereira sourit lorsqu’on lui demande s’il sentait que le destin était de son côté lors des qualifications. « Si c’était autre chose que du golf, je dirais ça. Le golf peut parfois être assez cruel.

Ce qui ne veut pas dire pour autant que son attitude n’a pas été complètement modifiée. En route vers l’Ohio, Pereira s’arrêta à New York. Son cousin jouait dans Mauvaise Cendrillon et Pereira dit: «C’était son rêve depuis sept ou huit ans d’être à Broadway.

« J’ai pu assister à sa performance avant la fermeture. C’était génial, elle était si bonne. Donc entre ça et ce qui s’est passé avec Leah, j’ai été assez inspiré là-bas sur 36 trous. Ma cousine réalisant son rêve, Leah se battant si fort… J’ai réalisé que tous ces gens autour de moi sont si durs, je peux m’en sortir. J’ai réalisé à quel point j’étais chanceuse d’être là-bas en compétition. Vous n’obtenez pas ce sentiment en faisant grand-chose d’autre.

Pereira se rendra à Los Angeles avec des attentes particulièrement élevées. « D’un autre côté, je ne vais pas laisser la pression prendre le dessus sur ce qui va être la meilleure semaine de ma vie jusqu’à présent », dit-il.

L’avenir, c’est compréhensible, n’est pas clair. «Nous devons d’abord traverser cela en tant que famille. Je veux concourir. Je veux revenir meilleur que jamais et être l’histoire de: ‘Hé, le début de la carrière de ce gars n’a peut-être pas été génial, mais il est vraiment devenu bon, tard.’ «

L’histoire en est déjà une d’abnégation.