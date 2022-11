Corey Hawkins, Yahya Abdul-Mateen II dans ‘Topdog/Underdog’ et l’art de la tromperie

La question, posée à la fin de ce jeu dynamique à deux mains, est à la fois un catalyseur et une crise pour les personnages les plus célèbres de Parks : Lincoln, ou “Link”, un artiste de monte-escroquerie à trois cartes devenu imitateur d’Abraham Lincoln portant un visage blanc, et Booth, un voleur à l’étalage et homme à femmes. Et pour les acteurs vedettes de la reprise de la pièce à Broadway, Corey Hawkins et Yahya Abdul-Mateen II, la question prend un sens encore plus profond compte tenu de leur chimie électrisante sur scène.

Dans sa critique, Jesse Green a fait l’éloge des deux acteurs, notant “l’étonnante performance verbale et physique” de Hawkins en tant que Lincoln et comment Abdul-Mateen, à ses débuts à Broadway, “relève pleinement le défi, encaissant la sympathie pour sa douceur”.

Pour ceux qui connaissent ses rôles les plus débonnaires dans des films comme “Dans les hauteurs” ou “La tragédie de Macbeth”, Hawkins, nominé à Tony pour “Six degrés de séparation”, s’est tellement transformé en un homme opprimé par de mauvais choix et racisme qu’il est pratiquement méconnaissable. Abdul-Mateen, qui a remporté un Emmy pour “Watchmen”, enivre avec son Booth exubérant, à la fois flashy et naïf. On se rend compte, trop tard, que son personnage a lui aussi changé, et bien que sa métamorphose puisse être plus lente, elle est encore plus choquante.

Sous la direction de George C. Wolfe et avec Jeffrey Wright et Yasiin Bey (le rappeur anciennement connu sous le nom de Mos Def), “Topdog/Underdog” est apparu pour la première fois à Broadway il y a 20 ans. Cette année-là, Parks est devenue la première femme afro-américaine à recevoir le prix Pulitzer de théâtre pour la pièce, et en 2018, le Times l’a nommée la meilleure pièce américaine des 25 dernières années.

La nouvelle production de Kenny Leon de “Topdog/Underdog” était un peu risquée à un moment où les jeunes dramaturges noirs ont plus d’opportunités à Broadway, et des pionnières comme Alice Childress et Adrienne Kennedy obtiennent enfin leur dû. J’ai toujours considéré Booth et Lincoln façonnés par le langage, l’ambition fanfaronne et émoussée de notre génération hip-hop précédente, un sentiment que le concepteur sonore de la série, Justin Ellington, souligne avec des chansons de Pete Rock & CL Smooth, Lupe Fiasco, Kendrick Lamar et Nipsey Hussle.

En conséquence, je me suis demandé comment Lincoln et Booth apparaîtraient en tant que millénaires et à un moment de plus grande fluidité de genre et de masculinité plus nuancée que celui dans lequel Parks les avait initialement conçus. Dans une interview ce mois-ci avant l’une de leurs performances, Hawkins et Abdul-Mateen ont décrit leurs premières rencontres avec “Topdog / Underdog”, pourquoi ils pensent que leurs personnages luttent contre la masculinité résonnent encore et comment ils se soucient les uns des autres en tant qu’acteurs et amis dans cette industrie.