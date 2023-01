Corey Gamble vu avec des amis dans un club privé : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Corey Gamble42 ans, attire l’attention après avoir été vu avec Rams de LA entraîneur Sean Mc Vay et sa femme, Veronika Khomyn. La star de télé-réalité, qui est connue pour sortir ensemble Kris Jenner, avait son bras autour de ce dernier à un moment donné alors qu’ils semblaient tous les deux dire au revoir devant un club de West Hollywood, en Californie. Il portait une veste bleue et blanche sur un haut noir clair, un pantalon noir et blanc et des baskets assorties, et elle portait un haut court noir avec des manches quart et un pantalon en cuir noir avec des bottes à talons.

Plus à propos Corey Gamble

La sortie de Corey avec Sean et Veronika survient quelques semaines seulement après que les fans de KarJenner ont spéculé que lui et Kris, avec qui il sort depuis 2014, se sont séparés et l’ont accusée de l’avoir photographié dans ses photos de Noël. La photo aurait été prise sur sa fille Kourtney Kardashianla veille de Noël de et Kris l’a partagée dans ses histoires Instagram après que les rumeurs de rupture ont commencé à tourbillonner.

Dans l’instantané, les deux étaient debout et posaient ensemble alors qu’elle portait une longue robe rouge et lui portait une tenue soyeuse noire. Un fan a souligné le fait qu’il semblait se tenir debout sur sa robe, ce qui a fait sourciller beaucoup de followers. “Peut-être qu’il a été photoshoppé”, a écrit un abonné, tandis qu’un autre a partagé, “certainement photoshopé”.

On ne sait pas si Kris et Corey l’ont appelé ou si les fans spéculent mal, mais il a fait les gros titres il y a à peine deux jours lorsque les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’il n’était pas inclus dans Kim Kardashiantexte du groupe familial privé de. La fondatrice de SKIMS a partagé une photo de l’écran de son téléphone après avoir demandé à tout le monde dans le texte s’ils allaient bien après qu’un tremblement de terre a frappé la région de Los Angeles, en Californie. Ils ont également remarqué l’ancien beau-père de Kim, Caitlyn Jennern’apparaissait pas non plus dans le texte du groupe.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En plus des spéculations sur l’état de sa relation avec Kris, Corey a récemment été attaqué lorsqu’il s’est présenté à un les Lakers de Los Angeles jeu avec un sac Birkin de 40 000 $. Le public l’a accusé d’avoir exhibé le sac coûteux alors qu’il le tenait devant lui. Il était assis près de l’ancien chaleur de Miami joueur Dwyane Wade au match et semblait détendu et satisfait.

Lien connexe Lié: Les petits-enfants de Kris Jenner : découvrez ses 11 petits-enfants, de Mason à Wolf

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.