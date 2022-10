Corey Gamble arrive avec Beyonce et Jay-Z après l’attaque de Kanye : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Corey Gamble41 ans, a été aperçu en train de sortir Beyoncé41, et Jay Zde l’avion privé à Los Angeles le 6 octobre à la suite d’une attaque sur les réseaux sociaux de Kanye West45. Mais Kris JennerLe petit ami de longue date de est apparu complètement déphasé alors qu’il faisait du jet-set avec les titans de l’industrie de la musique jeudi. La tenue de voyage de Corey (voir PHOTOS ici) se composait d’une manche longue noire monochrome et d’un pantalon de survêtement. Il a accessoirisé son look avec un bob brillant, des baskets blanches et une montre flashy. Il a également voyagé avec style en portant non pas un, mais deux sacs de sport Louis Vuitton.

Alors que la talent manager faisait du stop avec la chanteuse de “Break My Soul” et son mari, Kim KardashianL’ex-mari de Ye, était occupé à attaquer Corey sur Instagram. Ce jour-là, Kanye a partagé une photo du mannequin, Vinétriaaccompagné d’une légende mentionnant Gigi Hadid27, et Hailey Bieber, 25 ans. “Ils veulent que Gigi Hadid et Hailey Baldloose se rallient derrière une usine évidente de l’industrie de la mode de niveau Corey Gamble”, a-t-il écrit. Le chanteur “Famous” a ensuite mentionné Beyonce dans sa publication Instagram. “Ils ne veulent pas soutenir Beyoncé Ils veulent faire honte Lizzo chaque fois qu’elle perd du poids », a ajouté Kanye.

La dernière session de ventilation de Ye a appelé d’autres membres de l’équipe de KarJenner, y compris la sœur de Kim, Khloe kardashian, 38. Le 5 octobre, le créateur de Yeezy a accusé la famille Kardashian de l’avoir prétendument éloigné de sa fille, et Koko n’a pas tardé à commenter son message. “Oui, je t’aime. Je ne veux pas le faire sur les réseaux sociaux, mais VOUS continuez à l’apporter ici », a-t-elle écrit. «Vous êtes le père de mes nièces et neveux et j’essaie d’être respectueux, mais s’il vous plaît, ARRÊTEZ de démolir Kimberly et d’utiliser notre famille lorsque vous voulez dévier. Encore une fois avec le récit d’anniversaire. Déjà assez. Nous connaissons tous la vérité et à mon avis, tout le monde en a marre.

Et tandis que l’homme de 45 ans se disputait avec Khloe et Corey, son ex-femme était occupée par des tâches de maman de football. Un jour avant les commentaires de Ye concernant Corey, Kim a assisté Saint-Ouestest le match de football. Saint, 4 ans, est l’un des deux fils que Kanye et Kim partagent. Pendant le match de sport, le fondateur de SKIMS a porté un maillot Adidas gris surdimensionné (une société dont le partenariat avec Ye est en cours d’examen) et une paire de diapositives Yeezy.

Kim et Kanye se sont mariés de 2014 jusqu’à leur séparation légale en 2022. Ils partagent quatre enfants ensemble : Nord9, Chicago4, Psaume, 3 et Sainte. Et bien qu’elle fasse constamment des commentaires sur la famille de Kim, la personnalité de la télévision a déclaré qu’elle le protégerait toujours lors d’un épisode de mars de Le spectacle d’Ellen DeGeneres. “Je pense que c’est juste qui je suis et j’ai toujours eu un si bon exemple chez ma mère et mon père [Robert Kardashian Sr.] et leur relation », avait-elle déclaré à l’époque. “Donc, je suis toujours juste plein d’espoir et peu importe ce qui se passe, c’est le père de mes enfants. Je serai toujours protecteur. Kim n’a pas abordé publiquement les attaques les plus récentes de Ye au moment d’écrire ces lignes.