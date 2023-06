Corey Conners est à égalité en tête du 1er tour à l’Omnium canadien RBC, offrant un aperçu d’un brillant avenir pour le golf

Il n’était même pas 8 heures du matin lorsque Corey Conners a envoyé une secousse dans la foule à l’Omnium canadien RBC.

Le premier coup d’approche de la journée du natif de Listowel, en Ontario (il a commencé au 10e trou) a atterri sur la frange à droite du drapeau. Lentement, la balle coula vers le trou, et pendant un instant, ce fut comme si chaque membre de la foule venait de prendre une dose d’espresso à l’unisson.

Le ballon s’est arrêté à quelques pieds de distance. Si vous aviez frappé ce coup, votre putter serait resté dans votre sac. Conners, le double vainqueur du PGA Tour âgé de 31 ans, s’est calmement dirigé vers le green surélevé et a tapé le ballon.

C’était le premier de cinq oiselets pour Conners jeudi au Oakdale Golf and Country Club de Toronto, où il a tiré un 5-moins de 67 ans pour se mettre dans le mélange pour devenir le premier Canadien à remporter l’open national masculin depuis Pat Fletcher en 1954.

L’Anglais Aaron Rai et les Américains Chesson Hadley et Justin Lower ont également tiré 5 sous, tandis que le champion en titre de l’US Open, Matt Fitzpatrick, était assis à 4 sous. Rory McIlroy, double champion en titre de l’Omnium canadien, a terminé à 1 sous.

Il s’agit du premier tournoi du PGA Tour depuis l’annonce surprise de mardi de la fusion de l’organisation avec le Public Investment Fund d’Arabie saoudite, qui soutient le circuit rival LIV Golf.

McIlroy était souvent au centre du drame entre les ligues. Il a déclaré après sa partie aux côtés de l’Anglais Justin Rose que c’était rafraîchissant de simplement jouer au golf.

« Nous avons commencé à avoir une conversation en marchant le premier et nous nous sommes dit: » Non, arrêtons ça. Concentrons-nous simplement sur notre golf et nous dirons ce que nous voulons dire quand nous serons à l’intérieur. C’était donc agréable de jouer une partie de golf et de se concentrer sur autre chose pendant ces cinq heures passées là-bas », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Fitzpatrick vise à répéter l’histoire de l’an dernier, lorsqu’il a transformé un top 10 au Canada en sa première victoire majeure le week-end suivant. L’US Open commence dans une semaine à Los Angeles.

« De toute évidence, il y a des vibrations positives qui arrivent cette semaine, la semaine prochaine, donc je cherche juste à bien jouer et à prendre confiance pour la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Conners, au 29e rang, est le joueur canadien le mieux classé au monde. Il est l’un des 10 Canadiens sur les circuits de la PGA et de la LPGA, et l’un des 21 sur le terrain cette semaine.

Conners, double vainqueur du PGA Tour, aligne un putt au cinquième trou du Oakdale Golf and Country Club à Toronto. (Vaughn Ridley/Getty Images)

Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., Roger Sloan, de Calgary, et Taylor Pendrith, de Richmond Hill, Ont., se sont tous assis à 3 sous le premier tour. Ben Silverman (Thornhill, Ont.) et Adam Hadwin (Abbotsford, C.-B.) ont tiré des rondes de 1 sous, tandis que Mike Weir (Bright’s Grove, Ont.) et Aaron Cockerill (Stony Mountain, Man.) ont tiré une normale égale de 72.

Conners est le premier Canadien à mener à domicile après 18 trous depuis Weir en 2008, et le premier à mener après n’importe quelle ronde depuis que David Hearn détenait l’avantage de 54 trous en 2015.

« J’ai l’impression que le Canada et le golf au Canada continuent d’augmenter leur élan et quelque chose comme ça avec les Canadiens sérieusement en lice avec une chance de gagner très, très tard dimanche serait énorme », a déclaré Hughes. « Donc, nous avons quelques gars là-haut, donc j’espère que l’un de nous pourra continuer s’il va jusqu’à dimanche. »

Gagner serait « un rêve devenu réalité »

Conners n’a pas été mis à la disposition des médias après sa tournée pour des raisons personnelles. S’exprimant mercredi, il a déclaré que ce serait un « rêve devenu réalité » de gagner à domicile.

« C’est un événement qui est encerclé sur le calendrier depuis le début de l’année où je veux jouer de mon mieux et me sentir à mon meilleur cette semaine.… Vous essayez de construire votre emploi du temps pour vous assurer que vous jouez, mais ne jouez pas trop de choses qui les ont précédés », a-t-il déclaré.

« C’est un gros problème cet événement. Il le sera toujours. »

Hughes a déclaré qu’il espère inspirer les futures générations de golfeurs en jouant à domicile.

« C’est encore un peu un moment de pincement pour moi », a-t-il déclaré. « C’est toujours vraiment cool pour moi de pouvoir avoir un impact sur le prochain Mackenzie Hughes, qui, espérons-le, vise plus haut que cela, mais je veux dire au moins c’est là que la barre a été fixée peut-être. »

D’ici 2032, l’objectif de Golf Canada est d’avoir 30 joueurs sur les circuits de la PGA et de la LPGA. Actuellement, il y en a 10.

De l’aveu même de l’organisation, c’est un objectif noble. Mais c’est aussi un objectif qui semble réalisable, surtout lorsqu’on examine la profondeur des Canadiens dans le monde du golf.

Conners, Hughes et Adam Svensson ont gagné sur le PGA Tour cette saison. Brooke Henderson a remporté le Tournoi des champions d’ouverture de la saison de la LPGA.

Dimanche, il y avait des champions canadiens sur le PGA Tour LatinoAmerica, le Epson Tour féminin et le PGA Champions Tour senior.

Mais l’entraîneur de l’équipe nationale masculine, Derek Ingram, a déclaré à CBC Sports qu’il y avait encore du travail à faire.

« Nous ne voulons pas nous reposer sur nos lauriers. Tout ce que je cherche, c’est comment pouvons-nous attirer plus de joueurs, obtenir plus de victoires et faire un travail encore meilleur », a-t-il déclaré.

Le champion en titre Rory McIlroy sort du rugueux au septième trou. (Getty Images)

En dehors de Henderson, le joueur de 25 ans qui est déjà le golfeur canadien le plus victorieux de tous les temps avec 13 victoires, et de son compatriote Maddie Szeryk, 26 ans, les pros du circuit canadien ont entre 29 et 35 ans – assez vieux pour que la plupart se souviennent de Mike Weir remportant le Masters 2003, mais assez jeune pour croire que cela pourrait être eux un jour.

Weir a déclaré mardi que ce serait «fantastique» pour un Canadien de mettre fin à la sécheresse de 69 ans à l’Open national masculin.

« Rien ne me rendrait plus heureux et mettrait un sourire sur mon visage et irait serrer la main de qui que ce soit et le féliciter. Parce que c’est dû », a-t-il déclaré. « Nous avons maintenant un si bon groupe de gars qui pourraient le faire. Là où, peut-être à mon époque, nous étions quelques-uns. Maintenant, il y a plusieurs gars qui pourraient gagner ce championnat. Ce serait donc un frisson. »

Bien que les golfeurs aient tendance à culminer plus tard que les autres athlètes, il ne semble pas y avoir cette jeune étoile montante qui attend dans les coulisses.

Ingram a déclaré que les golfeurs canadiens se développent souvent plus tard en raison des longs hivers et de l’éducation dans plusieurs sports. Conners, par exemple, a remporté un championnat provincial de hockey dans une école secondaire. Ingram a attribué sa frappe de balle supérieure au hockey.

« Nous en sommes fiers. Nous avons pratiqué d’autres sports et ces autres sports apportaient de l’athlétisme au golf et cela a aidé nos joueurs à s’améliorer, mais juste un peu plus tard », a déclaré Ingram, qui est également l’entraîneur personnel de Conners.

L’Omnium canadien est également une occasion annuelle pour Golf Canada de donner à certains de ses joueurs prometteurs une chance de jouer aux côtés de McIlroy et Fitzpatrick.

Le Canadien Graham DeLaet, un ancien professionnel du PGA Tour qui travaille maintenant comme analyste, a également déclaré que ses premières opportunités de jouer à l’open national étaient des « moments de pincement ».

« Si jamais vous voulez faire cela pour gagner votre vie légitimement sur le PGA Tour, c’est l’étape et vous devez vous habituer à ressentir cette pression », a déclaré DeLaet, qui a parlé à CBC Sports au nom de Pensez à la Turquie « Make Birdies Count Challenge » caritatif lors du tournoi.

« C’est énorme pour le développement des jeunes joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Ils mélangent tout et voient ce que les meilleurs joueurs du monde font semaine après semaine. »

Un Canadien faisant partie de ces meilleurs joueurs en serait un brillant exemple.