Corey Conners du Canada a perdu 1 coup de tête en entrant dans la dernière ronde du championnat de la PGA

Brooks Koepka dit qu’il prospère dans les majeures parce que ce sont les tests les plus difficiles. Le championnat PGA était tout cela un samedi pluvieux à Oak Hill à Pittsford, NY, tout comme Koepka.

Koepka était à son meilleur même lors d’averses occasionnelles, et il a pris la tête de 54 trous pour le deuxième majeur consécutif. Il avait un 4-moins de 66 – le tour bas à Oak Hill pour la deuxième journée consécutive – et mené par un tir sur Viktor Hovland et le Canadien Corey Conners.

REGARDER | Conners à égalité au 2e rang après le 3e tour : Corey Conners du Canada traîne par 1 coup avant la dernière ronde du championnat PGA Corey Conners, de Listowel, en Ontario, est à égalité au deuxième rang après avoir réussi un score pair de 70 lors de la troisième ronde du championnat de la PGA et le meneur de piste Brooks Koepka, des États-Unis, d’un coup.

Maintenant, il doit le terminer. Koepka n’a pas réussi à le faire le mois dernier au Masters quand il avait une avance de deux coups, a joué la sécurité et a tiré 75 et Jon Rahm l’a suivi pour gagner par quatre.

« Je sais ce que j’ai fait », a déclaré Koepka. « Je promets que je ne me montrerai pas comme ça demain. »

Le dernier joueur à avoir obtenu le score le plus bas aux deuxième et troisième tours d’un championnat majeur était Tiger Woods au Masters de 1997, qu’il a remporté par un record de 12 tirs.

Koepka, qui était à 6 sous 204, n’aura pas la tâche facile.

Conners frappe un hic au 16e trou

Conners, un joueur de 31 ans de Listowel, en Ontario, a joué à Oak Hill comme un US Open – c’est à cela que ressemble ce championnat de la PGA – en ouvrant avec deux oiselets et 13 pars qui l’ont gardé devant pendant une si grande partie de la pluie, journée éprouvante. Et puis un swing a tout changé.

Il se trouvait dans un bunker à droite du 16e fairway lorsqu’il a frappé la balle si finement qu’elle a disparu dans le rebord du gazon détrempé. Il était profondément enfoncé dans le gazon, et Conners a dû le laisser tomber dans un rugueux noueux au sommet d’un monticule encadrant le bunker. Il a bien fait d’avancer cela vers le green dans une herbe plus épaisse et a pris un double bogey.

Conners, aux commandes depuis si longtemps, a dû se contenter d’un 70.

Hovland a surmonté ses erreurs tôt avec trois oiselets dans une séquence de cinq trous autour du virage. Mais ensuite, le Norvégien n’a pas réussi à profiter de la séquence de buts – nos 13, 14 et 15 – et a pris un bogey du bunker au 18e trou pour un 70.

Il sera dans le groupe final d’un majeur pour la deuxième fois. Hovland était à égalité avec Rory McIlroy à St. Andrews l’été dernier et a terminé avec un 74.

Scheffler et DeChambeau restent dans le mix

Absent de toute cette activité était Scottie Scheffler, le joueur n ° 2 au monde, qui a commencé avec deux bogeys consécutifs et n’a fait un birdie – son seul de la ronde – qu’au 14e trou. Il a tiré un 73, mais est toujours très présent.

Il en va de même pour Bryson DeChambeau, qui a joué avec Koepka et a pris un double bogey au sixième trou pour la deuxième journée consécutive. Il a lancé un 70 et avait trois coups de retard.

McIlroy était à peu près comme le temps – prometteur puis sombre – lors d’une ronde folle qui s’est terminée par une sauvegarde de la normale pour un 69. Il était parmi seulement sept joueurs encore sous la normale, mais toujours à cinq coups derrière le quadruple champion majeur Koepka.

Classement avant dimanche @PGAChampionship : 1. Brooks Koepka (-6)

T2. Viktor Hovland (-5)

T2. Corey Conner

4. Bryson DeChambeau (-3)

T5. Justin Rose (-2)

T5. Scottie Scheffler

7. Rory McIlroy (-1)

T8. Michael Block (E)

T8. Justin Suh

T10. 6 à égalité (+1) —@PGATOUR

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un 65 à Oak Hill, McIlroy a déclaré qu’il devrait éviter les erreurs sur sa carte.

« Je dois croire qu’il existe un score comme celui-là parce que … je vais devoir tirer quelque chose comme ça pour avoir une chance de gagner », a-t-il déclaré.

Et il aura besoin de l’aide de Koepka, qui a une avance de 54 trous dans son deuxième majeur consécutif.

Koepka ne se laisse pas décourager par la météo

Oak Hill par temps agréable a été une brute. La pluie est tombée au début du jeu et n’a jamais vraiment cessé, à l’exception d’un bref éclat de soleil et d’ombres, puis les averses sont revenues. Les fairways étaient encadrés par des parapluies. Le rugueux était épais et humide. McIlroy faisait partie des joueurs qui portaient leur casquette à l’envers pour empêcher la pluie de s’égoutter sur la facture.

Koepka a roulé, et il était particulièrement pointu avec le putter sur le neuf arrière. Il a réussi un putt de birdie de 15 pieds le 12 et en a fait un de 18 pieds au 13 par 5. Le véritable coup de pouce est venu le 17, quand il en a roulé un juste à l’extérieur de 45 pieds.

« J’avais l’impression que c’était un peu plus agressif aujourd’hui », a déclaré Koepka à propos de son putt. « Surtout sur le neuf de retour, et les putts ont commencé à frapper au fond du trou. »

Et puis est venue la gaffe de Conners le 16, le bogey de Hovland le 18, et Koepka était tout seul au sommet du classement alors qu’il poursuivait un cinquième majeur et un troisième championnat PGA. Également en jeu : une victoire le propulse au deuxième rang du classement de la Ryder Cup. Parce que Koepka joue pour LIV Golf, il ne peut gagner des points Ryder Cup que dans les tournois majeurs.

Justin Rose a rejoint Scheffler à 2-moins de 208, toujours très à portée. Et personne ne semble s’amuser plus que le pro du club californien Michael Block. Il a eu un autre tour de 70 et à égalité au huitième rang, le premier club professionnel à être dans le top 10 après 54 trous depuis 1990 à Shoal Creek.

Même la superbe course de Koepka le long du neuf de retour ne semblait pas suffisante pour rattraper Conners, puis cela a changé au 16e trou. Conners a balancé puis a essayé de comprendre où il allait, regardant en l’air, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il avait tiré droit dans la lèvre.

« J’aimerais pouvoir récupérer celui-là », a-t-il déclaré.

Scheffler aimerait récupérer ses sept trous d’ouverture – quatre bogeys, et cela aurait pu être pire. Est tiré hors du rugueux humide le septième a atterri à Allen’s Creek et a sauté de l’autre côté. Il était sans bogey sur les 11 derniers trous.

« Je ne me suis pas tiré dessus un jour où les conditions étaient difficiles et je n’avais pas mon meilleur matériel », a déclaré Scheffler. « Je me suis bien accroché et je n’ai pas affiché le nombre que je voulais, mais je ne suis encore que quatre de retour demain. Et si je sors et que je passe un bon tour, je pense que j’aurai une chance décente . »