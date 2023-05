Corey Conners du Canada à égalité à 3 pour la tête après la 2e ronde du championnat PGA

Chandails un jour, parapluies le lendemain. Personne ne sait à quoi s’attendre lors de ce championnat PGA, sauf que Scottie Scheffler est enfermé dans un autre majeur et Oak Hill est un test puissant.

L’Américain a livré un mélange de birdies et de grandes récupérations après un vendredi dur et humide jusqu’à ce qu’il ne puisse échapper à un dernier coup de départ errant le 18 qui lui a coûté la tête, mais n’a certainement pas contribué à atténuer son optimisme.

« Quand vous pouvez rester en tête et rester en position et, espérons-le, attendre d’avoir chaud, c’est une bonne position », a déclaré Scheffler après un 2-moins de 68 qui lui a donné une triple part de la tête avec le Canadien Corey. Conners et le Norvégien Viktor Hovland.

« J’ai fait du bon travail les deux premiers jours en gardant le terrain de golf devant moi et en me débrouillant bien », a-t-il déclaré. « Demain, j’espère frapper quelques fairways de plus qu’aujourd’hui, me faciliter un peu la tâche. Mais finalement, 2 sous est une bonne ronde autour de cet endroit. »

La pluie est prévue pour samedi, probablement pas assez pour éteindre l’anticipation de Bryson DeChambeau et Brooks Koepka jouant ensemble. Ils étaient antagonistes il y a deux ans – souvenez-vous des chants « Brooksy » dirigés contre DeChambeau – une relation quelque peu réparée au cours de leur passage dans la LIV Golf League financée par l’Arabie saoudite.

Cela ressemble à il y a longtemps, et les deux ont une majeure en tête. DeChambeau a récupéré un 71 et était à deux derrière; Koepka a tiré 66 et était à trois derrière.

Conners, un joueur de 31 ans de Listowel, en Ontario, n’a laissé tomber qu’un seul tir lors de la séquence de fermeture brutale du neuf de retour et a affiché un 68. Hovland n’a eu qu’un seul bogey dans sa ronde de 67.

REGARDER | Conners tire 2 sous 68 au 2e tour:

Corey Conners à égalité en tête après la 2e manche du championnat PGA Corey Conners de Listowel, Ont., a tiré un 2-moins de 68 et est à égalité à trois pour la tête à 5-moins après le deuxième tour du tournoi du championnat PGA.

Ils étaient à 5-moins de 135, avec plus de variété à l’horizon. La pluie était au rendez-vous samedi, le vent dimanche et 18 joueurs étaient séparés par cinq tirs.

Il y a eu quelques accusations tardives pour entrer en lice (Koepka avec un 31 sur le neuf de retour), pour garder espoir (Rory McIlroy avec un 69) ou simplement pour faire la coupe (Jon Rahm, Jordan Spieth et Justin Thomas).

Pour l’instant, Scheffler est la cible en tant que champion des Masters il y a un an et un joueur qui n’a pas terminé moins bien que 12e toute l’année.

Hovland, qui a partagé la tête de 54 trous à St. Andrews l’été dernier, s’y habitue également. Il n’a laissé tomber qu’un seul coup au début de sa ronde de 67 et a clôturé avec un fer 7 sur un rugueux humide et épais à 5 pieds pour un birdie. C’était sa 10e manche consécutive dans les majeures lorsqu’il a terminé la journée parmi les 10 premiers du classement.

Conners avait un 68, à un moment donné, construisant une avance de deux coups jusqu’à ce qu’il doive compter sur son jeu court pour tenir compte de certains lecteurs errants et de trous difficiles sur les neuf premiers.

Ils avaient deux tirs d’avance sur DeChambeau et Justin Suh (68e).

Les sept meilleurs joueurs venaient du même côté du tableau. Ils ont été retardés de deux heures par des températures glaciales et une couche de givre sur l’herbe. Ils ont évité le vent vendredi matin, puis des averses passagères ont éteint une partie du feu d’Oak Hill.

« La pluie … heureusement, nous n’avions pas de vent, donc cela nous a en quelque sorte aidés », a déclaré Hovland. « Avec cette pluie, la balle est devenue un peu courte. Et si vous êtes dans le rough, cela a tendance à le rendre un peu plus juteux. En fin de compte, cela rend les greens plus doux, et vous pouvez peut-être être un poil plus agressif. »

Finition birdie pour Viktor Hovland 👏 Il rejoint les co-leaders à -5. pic.twitter.com/zu4KKFBbiy —@PGATOUR

Il y a eu des revirements impressionnants, c’est certain.

Shane Lowry a réussi six oiselets dans une séquence de huit trous dans l’après-midi pluvieux jusqu’à la fermeture avec une paire de bogeys. Il a dû se contenter d’un 67, le laissant dans un grand groupe à pair 140, cinq coups derrière mais toujours très au cœur de celui-ci.

Ce groupe comprenait le pro du club Michael Block (70 ans), et il comprenait Rory McIlroy, qui avait l’impression qu’il frappait mal la balle – et ressemblait à ça sur un lecteur avec un mot de choix – et était légèrement stupéfait quand il a jeté un coup d’œil au classement pour se retrouver à portée.

« Je pense à quel point je me suis senti terriblement à cause de la balle de golf au cours des deux derniers jours, le fait que je n’ai que cinq retours … Je suppose que c’est une bonne chose, car je sais que si je peux l’obtenir en jeu hors du tee, c’est la clé de mon succès ce week-end », a déclaré McIlroy.

Finition birdie pour @McIlroyRory pour arriver à égalité et à seulement 5 derrière la tête 💪 pic.twitter.com/6KadS1cbFf —@PGATOUR

Taylor Pendrith, de Richmond Hill, en Ontario, est à égalité au huitième rang, tandis qu’Adam Svensson, de Surrey, en Colombie-Britannique, est à égalité au 10e rang.

Certains joueurs étaient simplement heureux d’être encore là pour le week-end.

Rahm, le champion des Masters et joueur numéro 1 au monde, a ouvert avec un 76 et n’a pas réussi à faire tomber un putt. Il manquait de trous, un coup au-dessus de la coupe de 5, quand il a couru trois birdies consécutifs et a récupéré un 68 pour faire la coupe avec un coup à revendre.

Spieth a quitté le tee au 14e en pensant qu’il aurait un bon aperçu du birdie. Et puis il a trouvé un mensonge si gênant dans un bunker avant que son tir a navigué au-dessus du green, au-dessus de la clôture de délimitation et a atterri quelque part sur le terrain du Irondequoit Country Club. Il a en quelque sorte récupéré un bogey et livré des putts d’embrayage – aucun plus gros qu’un 10 pieds sous la pluie pour un par sur le dernier trou – pour faire la coupe sur le nombre.

Et maintenant, l’accent est mis sur le sommet, un mélange de grands champions, de joueurs faisant leurs débuts dans le championnat PGA, d’une recrue du PGA Tour et d’un professionnel de club. Tous étaient à moins de cinq coups de la tête.

DeChambeau a connu un départ difficile, en particulier au sixième trou par 4, si difficile qu’il n’a rapporté que trois birdies sur 156 joueurs et a obtenu un score moyen de 4,75. Il était dans un bunker au bord du green, a pris deux coups pour sortir et a fait un double bogey.

Il n’a réussi son premier birdie qu’au 11e trou par-3 – DeChambeau a frappé un fer 6 de 248 verges à 6 pieds – et a réussi deux autres birdies avant un bogey.

Et puis il se dirigea vers le champ de tir alors que l’obscurité tombait.

« Je sais quoi faire. Je l’ai déjà fait », a déclaré DeChambeau, champion de l’US Open à Winged Foot en 2020. « Cela fait quelques années, mais cela ne veut pas dire que je ne sais pas comment le faire. , et si ce n’est pas mon heure, ce n’est pas mon heure. J’ai l’impression que je vais définitivement dans la bonne direction. »