Les prix de l’immobilier dans les banlieues haut de gamme de Melbourne ont chuté de 10% en seulement neuf mois, alors même que la valeur des maisons atteignait des niveaux records dans près de la moitié de l’Australie.

Depuis la déclaration d’une pandémie de Covid en mars, les régions régionales et les petites capitales ont survécu à la récession, les prix des logements ayant atteint le mois dernier des niveaux records dans 39 des 88 sous-marchés australiens, selon les données de CoreLogic.

Melbourne n’a pas été aussi chanceuse, les prix médians des maisons et des appartements ayant chuté de 4,1% pour atteindre 682 197 dollars entre mars et décembre, les cinq millions d’habitants de la ville étant enfermés de début août à fin octobre.

La basse rive nord de Sydney a également été durement touchée pendant la pandémie, les prix médians dans les zones du conseil de Willoughby ayant chuté de 6,3%. Sur la photo, une vue de Chatswood

Les banlieues à l’est et au sud-est du centre-ville de Melbourne ont fait bien pire, un quartier branché du centre-ville ayant subi des baisses de prix de près de 10% en seulement neuf mois.

Ils avaient huit places sur la liste des dix derniers, par zone de gouvernement local, la basse rive nord de Sydney revendiquant les deux autres places.

Les plus grands perdants de Covid par le conseil local Booroondara, Melbourne intérieur-est: en baisse de 9,7% Port Phillip, Melbourne sud-est: en baisse de 8,2% Manningham, Melbourne-Est: en baisse de 7,2% Knox, Melbourne-Est: en baisse de 7,1% Whitehorse, Melbourne-Est: en baisse de 6,7% Stonnington, Melbourne intérieur-est: en baisse de 6,6% Willoughby, Sydney Lower North Shore: baisse de 6,3% Lane Cove, côte nord de Sydney: baisse de 6,2% Yarra, Melbourne intérieur-est: en baisse de 6,2% Monash, sud-est de Melbourne: baisse de 5,8% Source: Évolution des prix des logements CoreLogic entre mars et décembre 2020

Certaines des banlieues les plus chères d’Australie ont subi la plus forte baisse de la valeur des maisons, malgré des taux d’intérêt historiquement bas, car davantage de professionnels qui pouvaient travailler à domicile ont déménagé dans des zones régionales.

La zone de gouvernement local de Boroondara, dans le centre-est de la ville de Melbourne, a subi la plus forte baisse de 9,7% en neuf mois, sur la base du prix médian de toutes les maisons et appartements de la région, qui comprend Kew et Hawthorn.

Au cours de la dernière récession entre 2017 et 2019, les banlieues haut de gamme du centre-est de Melbourne avaient été le marché immobilier le moins performant d’Australie.

La valeur des propriétés dans le Port Phillip voisin, couvrant St Kilda, a chuté de 8,2% entre mars et décembre de l’année dernière.

La basse rive nord haut de gamme de Sydney a également été durement touchée pendant la pandémie, les prix médians à Lane Cove chutant de 6,2%, les valeurs voisines de Willoughby ayant chuté de 6,3% dans un pays où Chatswood est le principal centre.

C’était nettement plus que la baisse globale de Sydney de 1,2% en neuf mois.

L’histoire était radicalement différente à Adélaïde, les prix d’Onkaparinga dans l’extrême sud de la ville ayant bondi de 8,8% en neuf mois.

Kwinana dans le sud de Perth a connu une augmentation de 8,7%, Darwin ayant vu sa valeur augmenter de 8,5%.

En décembre, les prix de l’immobilier à Perth, Brisbane et Hobart avaient dépassé les sommets de mars 2020, peu de temps avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une pandémie de Covid.

La responsable de la recherche de CoreLogic en Australie, Eliza Owen, a analysé 95 zones d’administration locale en Australie où les prix avaient baissé depuis mars.

Parmi ceux-ci, 37 se sont rétablis.

Selon une autre mesure CoreLogic, basée sur les plus grandes régions statistiques du Bureau australien des statistiques, les prix de l’immobilier en décembre ont atteint des niveaux records dans 39 des 88 sous-marchés.

