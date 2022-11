Corée du Sud : La Corée du Nord tire un missile vers la mer après une menace

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré dans un communiqué que la Corée du Nord avait tiré un missile balistique vers la mer mercredi, mais n’ont donné aucun autre détail sur la distance parcourue.

Le lancement est intervenu quelques heures après que la Corée du Nord a émis une menace voilée d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire” – une escalade de sa rhétorique enflammée ciblant les exercices militaires à grande échelle en cours entre ses rivaux. .

Dans un communiqué, Pak Jong Chon, secrétaire du Parti des travailleurs au pouvoir et considéré comme un proche confident du dirigeant Kim Jong Un, a qualifié les exercices militaires en cours entre la Corée du Sud et les États-Unis d'”agressifs et de provocateurs”.

La Corée du Nord a fait valoir que ses récents essais d’armes visaient à émettre un avertissement à Washington et à Séoul concernant leur série d’exercices militaires conjoints qu’elle considère comme une répétition d’invasion, y compris les exercices de cette semaine impliquant environ 240 avions de combat.

Mardi, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a critiqué les États-Unis pour avoir élargi les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud qu’il prétend être une pratique pour une éventuelle invasion, et il a mis en garde contre des “mesures de suivi plus puissantes” en réponse.

La Maison Blanche a repoussé mardi les coups de sabre de la Corée du Nord, réitérant que les exercices font partie d’un programme d’entraînement de routine avec la Corée du Sud.

«Nous rejetons l’idée qu’ils servent de toute sorte de provocation. Nous avons clairement indiqué que nous n’avions aucune intention hostile envers la RPDC et les appelons à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue », a déclaré mardi la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, en utilisant le nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. « La RPDC continue de ne pas répondre. Dans le même temps, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires pour limiter la capacité du Nord à faire progresser ses programmes d’armement illégaux et à menacer la stabilité régionale.

La Corée du Nord a accéléré ses démonstrations d’armes à un rythme record cette année, lançant plus de 40 missiles balistiques, dont des missiles balistiques intercontinentaux de développement et un missile à portée intermédiaire tiré au-dessus du Japon. Le Nord a ponctué ces essais d’une doctrine nucléaire escalade qui autorise des attaques nucléaires préventives dans des situations de crise vaguement définies.

