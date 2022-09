Corée du Sud : la Chine et la Russie détiennent la clé de la dénucléarisation du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La réticence de la Chine et de la Russie à durcir les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord est “le plus grand défi” auquel sont confrontés les efforts visant à éliminer l’arsenal nucléaire du Nord, a déclaré jeudi un haut responsable sud-coréen, alors que le Nord reste prêt à mener son premier essai nucléaire en cinq ans.

La Chine et la Russie, qui entretiennent toutes deux des liens étroits avec la Corée du Nord et sont aux prises avec des affrontements avec les États-Unis, ont déjà opposé leur veto à une tentative menée par les États-Unis d’imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord pour ses essais de missiles cette année. Cela fait craindre que la Corée du Nord échappe à la punition même si elle commettait une plus grande provocation comme une explosion nucléaire expérimentale, qui sont interdites par les résolutions de l’ONU.

“Même si la Corée du Nord procède à un essai nucléaire supplémentaire, il est possible qu’aucune sanction supplémentaire ne soit adoptée au Conseil de sécurité de l’ONU en raison de la rivalité stratégique américano-chinoise et des tensions américano-russes à propos de la guerre en Ukraine”, a déclaré le vice-défense sud-coréen. ministre, Shin Beomchul, a déclaré à l’Associated Press lors d’une interview. “Je pense que c’est le plus grand défi pour (les efforts pour résoudre) le problème nucléaire nord-coréen et un régime international de lutte contre la prolifération.”

Shin s’est assis pour l’interview avant le forum annuel sur la sécurité organisé par la Corée du Sud, qui doit se concentrer sur la coopération sur la manière de parvenir à la dénucléarisation de la Corée du Nord et sur d’autres problèmes régionaux. L’événement du 6 au 8 septembre, le premier rassemblement en personne depuis 2019, doit attirer des hauts responsables et des experts de la défense de plus de 50 pays. La Corée du Nord n’a jamais participé au Forum de défense de Séoul depuis sa création en 2012.

Le forum intervient quatre mois après que le nouveau président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol a pris ses fonctions avec le vœu de prendre des mesures plus fermes contre la provocation nord-coréenne tout en renforçant l’alliance militaire avec les États-Unis.

La politique nord-coréenne de Yoon a connu peu de progrès au départ, car Pyongyang a récemment rejeté sans ambages ses offres de fournir des avantages économiques en échange de mesures de désarmement et a menacé d’utiliser ses armes nucléaires dans des conflits potentiels avec la Corée du Sud et les États-Unis. Certains craignent que les efforts de Yoon pour renforcer l’alliance américaine ne déclenchent des représailles économiques de la part de la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud.

Shin a déclaré que le forum de Séoul est conçu pour étendre la capacité diplomatique de la Corée du Sud face à un mélange de problèmes complexes de sécurité régionale.

“Alors que les facteurs de crise géopolitique comme la guerre en Ukraine et la rivalité stratégique américano-chinoise se sont accrus, la Corée du Nord accélère également son développement d’armes nucléaires”, a-t-il déclaré. “Au milieu de ces défis de sécurité, il serait significatif que nous organisions le Forum de la défense de Séoul pour avoir des discussions approfondies sur les développements de la politique internationale, les menaces nucléaires nord-coréennes et les changements dans la guerre internationale et chercher des moyens d’y répondre.”

Shin a déclaré que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait reprendre les pourparlers si la Chine et la Russie pouvaient soutenir les efforts visant à imposer de nouvelles sanctions à la Corée du Nord lorsqu’elle effectuerait des essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux interdits.

« Si nous pouvons faire croire (Kim) que la Chine et la Russie cesseront de soutenir la Corée du Nord et inverseront leurs positions et passeront à des sanctions supplémentaires lorsque la Corée du Nord effectuera un essai nucléaire supplémentaire et continuera à lancer un ICBM, je pense que la Corée du Nord peut reprendre les pourparlers. à tout moment », a déclaré Shin.

Par la suite, il a déclaré que la Corée du Sud devait intensifier ses efforts diplomatiques pour persuader la Chine et la Russie de parler d’une seule voix avec les autres pays sur le programme nucléaire du Nord. Shin a déclaré que la Chine “détenait la plus grande clé” de la dénucléarisation nord-coréenne, compte tenu de la dépendance économique du Nord à son égard. Les experts disent que la Chine est le plus grand bienfaiteur de l’aide de la Corée du Nord et que plus de 90% du commerce du Nord passe par la Chine.

Depuis plusieurs mois, des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que la Corée du Nord était prête à effectuer son septième essai nucléaire dans le cadre de sa torride série d’essais d’armes cette année. Certains observateurs disent que la Corée du Nord vise à élargir son arsenal, à gagner une reconnaissance extérieure en tant que puissance nucléaire légitime et à appeler à la levée des sanctions internationales à son encontre.

On ne sait pas pourquoi la Corée du Nord n’a pas encore effectué le test. Certains analystes s’y attendent après la tenue d’un congrès par le Parti communiste chinois au pouvoir le mois prochain, tandis que d’autres pensent qu’il y a une raison technologique pour son retard.

Shin a déclaré que la Corée du Nord voudrait effectuer le test sans recevoir de sanctions internationales afin d’obtenir le statut de puissance nucléaire. Il a averti que l’absence de condamnation au Conseil de sécurité de l’ONU conduirait le Nord à croire qu’il s’est rapproché d’un état nucléaire reconnu.

En avril, Kim Jong Un a déclaré que la Corée du Nord pourrait utiliser ses armes nucléaires de manière préventive si elle était provoquée. En juin, lui et d’autres hauts responsables nord-coréens ont approuvé des tâches opérationnelles supplémentaires dans les unités de l’armée de première ligne, suscitant des inquiétudes quant à son intention de déployer des armes nucléaires sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud alors que le Nord avait lancé des missiles à courte portée et à capacité nucléaire conçus. pour attaquer la Corée du Sud.

Shin a déclaré que la Corée du Sud faisait pression pour renforcer sa propre défense antimissile, ses attaques préventives et sa capacité de représailles massives en réponse aux menaces nucléaires nord-coréennes. Il a déclaré que la Corée du Sud et les États-Unis devaient relancer les pourparlers à la mi-septembre sur la “dissuasion étendue”, un terme faisant référence à l’engagement américain à défendre ses alliés avec une gamme complète de capacités militaires, y compris nucléaires.

Shin a refusé de fournir une évaluation détaillée de l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Mais il a qualifié la capacité de missiles à courte portée de la Corée du Nord de “beaucoup plus menaçante” que ses missiles hypersoniques et de croisière en développement. Shin a déclaré que la Corée du Sud n’avait pas évalué que la Corée du Nord avait acquis une technologie de rentrée pour ses ICBM, qui est nécessaire pour renvoyer une ogive nucléaire dans l’atmosphère depuis l’espace afin qu’elle puisse atteindre les cibles prévues sur le continent américain.

« Les États nucléaires et les pays considérés comme des États nucléaires dans le monde ont souligné à plusieurs reprises qu’ils n’utiliseront pas leurs armes nucléaires. Mais la Corée du Nord fait allusion à l’utilisation de ses armes nucléaires », a déclaré Shin. “Cela révèle bien les intentions de la Corée du Nord de développer des armes nucléaires dans le but stratégique de faire pression sur la Corée du Sud et la communauté internationale.”

Hyung-jin Kim, Associated Press