Corée du Sud écrasement de la foule: la police demande des accusations d’homicide involontaire coupable et de négligence contre des fonctionnaires | Nouvelles du monde

Une enquête sur le béguin d’Halloween de l’année dernière dans la capitale sud-coréenne, au cours de laquelle près de 160 personnes sont mortes, indique que 23 responsables devraient être inculpés pour un prétendu manque de mesures de sécurité.

La police recherche des accusations criminelles, y compris pour homicide involontaire et négligence, contre eux – dont environ la moitié sont des agents des forces de l’ordre.

Cela vient après que l’enquête a déclaré que la police et les fonctionnaires n’avaient pas réussi à contrôler adéquatement les foules pour les milliers de fêtards le jour de la tragédie à Séoul le samedi 29 octobre.

Ils sont également accusés d’ignorer appels aux hotlines de la police qui a mis en garde contre une foule grandissante quelques heures avant que la flambée dans le quartier de la vie nocturne d’Itaewon ne devienne mortelle dans la soirée.

Image:

Les secouristes ont eu du mal à accéder à l’incident



Les enquêteurs ont également déclaré que les responsables avaient bâclé leur réponse une fois que les gens avaient commencé à se faire bousculer et écrasés dans une ruelle étroite encombrée de fêtards près de l’hôtel Hamilton vers 22 heures.

Et ils n’ont pas réussi à établir un contrôle efficace des lieux et à permettre aux équipes de secours d’atteindre les blessés à temps, ont ajouté les enquêteurs.

Dans la catastrophe, un total de 158 personnes sont mortes et 196 ont été blessées.

Malgré l’anticipation d’une foule de plus de 100 000 personnes le week-end, la police avait affecté 137 agents à Itaewon le jour de l’écrasement.

Ces agents se concentraient sur la surveillance de la consommation de drogue et des crimes violents, ce qui, selon les experts, laissait peu de ressources pour la sécurité des piétons.

Son Je-han, qui a dirigé l’enquête spéciale de l’Agence nationale de police sur l’incident, a déclaré que l’affaire serait désormais transmise aux procureurs.

M. Son a déclaré à propos des responsables: “(Leur) jugement inexact de la situation, la lenteur de la diffusion des informations sur la situation, la mauvaise coopération entre les institutions concernées et les retards dans les opérations de sauvetage figurent parmi les échecs qui se chevauchent et qui ont causé le nombre élevé de victimes. .”

Le maire du district de Yongsan à Séoul, Park Hee-young, et l’ancien chef de la police du district, Lee Im-jae, font partie de ceux qui ont été arrêtés et qui, selon les enquêteurs, devraient être poursuivis.

M. Lee a également été accusé d’avoir falsifié un rapport de police pour dissimuler son arrivée tardive sur les lieux.

Deux autres policiers ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir tenté de détruire des fichiers informatiques et d’autres preuves potentielles liées à la catastrophe.

Les politiciens de l’opposition et les proches des victimes ont demandé que davantage de personnalités de premier plan fassent l’objet d’une enquête, telles que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, et le commissaire général de l’Agence nationale de police, Yoon Hee-keun. Ils ont été appelés à démissionner.

Image:

Le commissaire général de l’Agence nationale de police, Yoon Hee-keun, entre autres responsables, a subi des pressions pour démissionner



Cependant, les enquêtes se termineront au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, à l’agence de la police nationale et au gouvernement métropolitain de Séoul, les enquêteurs affirmant qu’il était difficile d’établir leur responsabilité directe.

Qu’est-il arrivé?

Certains experts ont appelé le écraser à Itaewon une “catastrophe d’origine humaine”.

La densité de la foule était telle la nuit du drame qu’environ 9 à 11 personnes occupaient le même espace – environ un mètre carré – en même temps.

Les ambulanciers paramédicaux ont eu du mal à atteindre les lieux car la zone était si densément peuplée.

Ceux qui ont réussi à accéder à la scène n’ont pas pu faire face au grand nombre de victimes qu’ils ont demandé aux piétons de les aider à effectuer la RCR.

La plupart des décès ont été causés par la suffocation ou des lésions cérébrales.

Les experts affirment que l’incident aurait pu être évité en surveillant davantage les points de goulot d’étranglement, en imposant des voies de circulation à sens unique, en bloquant les voies étroites ou en fermant temporairement la station de métro d’Itaewon pour empêcher un grand nombre de personnes de se déplacer dans la même direction.