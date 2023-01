Corée du Sud : des pourparlers avec les États-Unis sur la gestion des armes nucléaires sont en cours

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Sud a confirmé mardi que Séoul et Washington discutaient de son implication dans la gestion des armes nucléaires américaines face à l’intensification des menaces nucléaires nord-coréennes, après que le président américain Biden a nié que les alliés discutaient d’exercices nucléaires conjoints.

La prétendue différence est survenue après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est entré dans la nouvelle année avec le vœu de produire en masse des armes nucléaires sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud et d’introduire un missile balistique intercontinental plus puissant capable de frapper le continent américain. Certains experts disent que Kim finirait par viser d’utiliser son arsenal d’armes élargi pour arracher des concessions extérieures comme l’allégement des sanctions.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré dans une interview à un journal publiée lundi que les deux pays faisaient pression pour une planification et une formation conjointes impliquant des actifs nucléaires américains et que les États-Unis avaient répondu positivement à cette idée.

Interrogé plus tard par un journaliste à la Maison Blanche pour savoir si les deux pays discutaient d’exercices nucléaires conjoints, Biden a répondu : « Non ».

Le principal conseiller de Yoon pour les affaires de presse, Kim Eun-hye, a publié mardi une déclaration disant que Séoul et Washington “discutent d’un partage d’informations, d’une planification conjointe et de plans d’exécution conjoints ultérieurs sur la gestion des actifs nucléaires américains en réponse à l’attaque nucléaire de la Corée du Nord”. (des menaces).”

Kim a déclaré que Biden avait probablement répondu «non» parce qu’un journaliste lui avait posé des questions laconiques sur les exercices nucléaires sans fournir aucune information de fond.

Dans l’interview de Chosun Ilbo, Yoon a déclaré que si les armes nucléaires américaines appartiennent aux États-Unis, la planification, le partage d’informations et les exercices les impliquant doivent être menés conjointement avec la Corée du Sud. Il a déclaré qu’il trouvait difficile d’assurer à son peuple une garantie de sécurité avec les niveaux actuels d’engagement américain en matière de sécurité.

La Corée du Sud n’a pas d’armes nucléaires et est sous la protection d’un «parapluie nucléaire» américain, qui garantit une réponse américaine dévastatrice en cas d’attaque contre son allié. Mais certains experts remettent en question l’efficacité d’un tel engagement en matière de sécurité, affirmant que la décision d’utiliser des armes nucléaires américaines appartient au président américain.

Le bureau de Yoon n’a pas fourni beaucoup de détails sur les discussions de son gouvernement avec les États-Unis. Certains observateurs disent que la Corée du Sud cherche à obtenir un plus grand rôle dans le processus décisionnel américain sur le déploiement de ses actifs nucléaires en période de tensions avec la Corée du Nord.

Kim Taewoo, ancien directeur de l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul, a déclaré que la discussion entre la Corée du Sud et les États-Unis était probablement “une référence à un accord de partage nucléaire de type OTAN” qui permet aux avions de guerre des États membres de l’OTAN de transporter des armes nucléaires américaines. Il a déclaré que la discussion semble toujours en deçà de l’arrangement de l’OTAN, car d’éventuels exercices nucléaires entre les deux pays seraient probablement des avions de l’armée de l’air sud-coréenne escortant des avions américains simulant des frappes nucléaires lors d’exercices conjoints.

« La Corée du Nord prendrait cela avec sensibilité. (La Corée du Sud et les États-Unis) discutent de cela pour amener la Corée du Nord à prendre cela avec sensibilité… parce que cela peut être un moyen de dissuasion contre la Corée du Nord », a déclaré Kim Taewoo.

Il a déclaré que la Corée du Sud et les États-Unis utilisaient probablement des canaux non officiels pour discuter du sujet. Cela permet à la Corée du Sud de prétendre qu’elle discute de la question avec les États-Unis tout en permettant à Washington de le nier, a-t-il déclaré.

L’année dernière, la Corée du Nord a effectué un nombre record d’essais d’armes en lançant une variété de missiles balistiques capables d’atteindre le continent américain et ses alliés la Corée du Sud et le Japon. En septembre, la Corée du Nord a également adopté une nouvelle loi autorisant l’utilisation préventive de ses bombes dans un large éventail de cas, y compris des scénarios de non-guerre.

Après leur réunion annuelle en novembre, les chefs de la défense des États-Unis et de la Corée du Sud ont publié une déclaration conjointe réaffirmant l’engagement des États-Unis à fournir une dissuasion étendue à la Corée du Sud et à déployer des moyens stratégiques américains de manière opportune et coordonnée si nécessaire et à identifier de nouvelles mesures pour renforcer la dissuasion face aux menaces nord-coréennes. La déclaration comportait également leur accord pour renforcer le partage d’informations, la planification et l’exécution conjointes de l’alliance.

Au cours d’une réunion du parti au pouvoir récemment terminée, Kim Jong Un a ordonné l’expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire de son pays et la production de masse d’armes nucléaires tactiques chargées d’attaquer la Corée du Sud, ainsi que le développement d’un nouvel ICBM chargé d’avoir un capacité de «contre-attaque nucléaire rapide» – une arme dont il a besoin pour frapper le continent, ont rapporté dimanche les médias d’État nord-coréens.