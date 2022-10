Corée du Sud : 153 morts dans la foule d’Halloween

Séoul, Corée du Sud –

Des parents inquiets se sont précipités dans les hôpitaux à la recherche de leurs proches dimanche alors que la Corée du Sud pleurait la mort de plus de 150 personnes, pour la plupart dans la vingtaine et la trentaine, qui ont été piégées et écrasées après qu’une immense foule de fêtes d’Halloween ait déferlé dans une ruelle étroite dans une vie nocturne quartier de Séoul.

Des témoins ont déclaré que l’afflux de foule samedi soir dans la région d’Itaewon avait provoqué “un chaos infernal” alors que les gens tombaient les uns sur les autres “comme des dominos”. Certaines personnes saignaient du nez et de la bouche pendant la RCR, ont déclaré des témoins, tandis que d’autres vêtues de costumes d’Halloween continuaient de chanter et de danser à proximité, peut-être sans connaître la gravité de la situation.

« Je n’arrive toujours pas à croire ce qui s’est passé. C’était comme un enfer », a déclaré Kim Mi Sung, responsable d’une organisation à but non lucratif qui promeut le tourisme à Itaewon.

Kim a déclaré qu’elle avait pratiqué la RCR sur 10 personnes inconscientes et que neuf d’entre elles avaient été déclarées mortes sur le coup. Kim a déclaré que les 10 étaient pour la plupart des femmes portant des tenues de sorcière et d’autres costumes d’Halloween.

L’afflux de foule est la pire catastrophe du pays depuis des années. Dimanche soir, les autorités ont estimé le nombre de morts à 153 et le nombre de blessés à 133. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que le nombre de morts pourrait encore augmenter car 37 des blessés étaient dans un état grave.

Quatre-vingt-dix-sept des morts étaient des femmes et 56 des hommes. Plus de 80% des morts ont entre 20 et 30 ans, mais au moins quatre étaient des adolescents.

Au moins 20 des morts sont des étrangers de Chine, de Russie, d’Iran et d’ailleurs. Il y a un Américain parmi les morts, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Environ 100 000 personnes s’étaient rassemblées à Itaewon pour les plus grandes festivités d’Halloween en plein air du pays depuis le début de la pandémie. Le gouvernement sud-coréen a assoupli les restrictions liées au COVID-19 ces derniers mois.

Des témoins ont déclaré que les rues étaient si densément encombrées de personnes et de véhicules lents qu’il était pratiquement impossible pour les secouristes et les ambulances d’atteindre rapidement l’allée près de l’hôtel Hamilton.

Les autorités ont déclaré que des milliers de personnes avaient appelé ou visité un bureau de la ville voisine, signalant des proches disparus et demandant aux responsables de confirmer s’ils faisaient partie des blessés ou des morts après l’écrasement.

Les corps des morts étaient conservés dans 42 hôpitaux de Séoul et de la province voisine du Gyeonggi, selon la ville de Séoul, qui a déclaré qu’elle demanderait aux crématoires de brûler plus de corps par jour dans le cadre des plans de soutien aux procédures funéraires.

Une centaine d’entreprises de la région de l’hôtel Hamilton ont accepté de fermer leurs magasins jusqu’à lundi afin de réduire le nombre de fêtards qui viendraient dans les rues le jour de l’Halloween.

Bien qu’Halloween ne soit pas une fête traditionnelle en Corée du Sud – où les enfants font rarement des tours de passe-passe – c’est toujours une attraction majeure pour les jeunes adultes, et les soirées costumées dans les bars et les clubs sont devenues extrêmement populaires ces dernières années.

Itaewon, près de l’endroit où l’ancien quartier général des forces militaires américaines en Corée du Sud a opéré pendant des décennies avant de quitter la capitale en 2018, est un quartier accueillant pour les expatriés connu pour ses bars, clubs et restaurants branchés. C’est la destination phare de la ville pour Halloween.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré dimanche une période de deuil national d’une semaine et a ordonné aux drapeaux des bâtiments gouvernementaux et des bureaux publics de flotter en berne. Lors d’un discours télévisé, Yoon a déclaré que le soutien aux familles des victimes, y compris leurs préparatifs funéraires, et le traitement des blessés seraient une priorité absolue pour son gouvernement.

Il a également appelé les responsables à enquêter de manière approfondie sur la cause de l’accident et à examiner la sécurité des autres grands événements culturels et de divertissement pour s’assurer qu’ils se déroulent en toute sécurité.

“C’est vraiment dévastateur. La tragédie et la catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul au milieu d’Halloween (célébrations) », a déclaré Yoon lors de son discours. “J’ai le cœur lourd et je ne peux pas contenir ma tristesse en tant que président responsable de la vie et de la sécurité des gens.”

Après le discours, Yoon a visité l’allée Itaewon où la catastrophe s’est produite. Des images de la télévision locale ont montré Yoon en train d’inspecter l’allée remplie de déchets et d’être informé par les responsables des urgences.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait poussé la foule à se précipiter dans l’étroite ruelle en descente. Un survivant a déclaré que de nombreuses personnes sont tombées et se sont renversées “comme des dominos” après avoir été poussées par d’autres.

Le survivant, surnommé Kim, a déclaré avoir été piégé pendant environ une heure et demie avant d’être secouru, alors que certaines personnes criaient “Aidez-moi!” et d’autres étaient essoufflés, selon le journal Hankyoreh basé à Séoul.

Un autre survivant, Lee Chang-kyu, a déclaré avoir vu environ cinq ou six hommes en pousser d’autres avant qu’un ou deux ne commencent à tomber, selon le journal.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information YTN, Hwang Min-hyeok, un visiteur d’Itaewon, a déclaré qu’il était choquant de voir des rangées de corps près de l’hôtel. Il a déclaré que les secouristes étaient initialement débordés, laissant les piétons lutter pour administrer la RCR aux blessés allongés dans les rues. Les gens pleuraient à côté des corps de leurs amis, a-t-il dit.

Un homme d’une vingtaine d’années a déclaré avoir évité d’être piétiné en réussissant à entrer dans un bar dont la porte était ouverte dans la ruelle, a rapporté l’agence de presse Yonhap. Une femme dans la vingtaine surnommée Park a déclaré à Yonhap qu’elle et d’autres se tenaient le long de la ruelle tandis que d’autres pris au milieu de la ruelle n’avaient pas d’échappatoire.

Choi Seong-beom, chef des pompiers de Yongsan à Séoul, a déclaré que les corps étaient envoyés dans des hôpitaux ou un gymnase, où les membres de la famille endeuillée pourraient les identifier.

Les dirigeants du monde ont présenté leurs condoléances, y compris le pape François.

“Nous prions également le Seigneur ressuscité pour ceux – en particulier les jeunes – qui sont morts la nuit dernière à Séoul, en raison des conséquences tragiques d’un écrasement soudain”, a déclaré François après la prière de l’Angélus de dimanche sur la place Saint-Pierre, invitant la foule à prier. pour les victimes.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté que “Toutes nos pensées vont à ceux qui réagissent actuellement et à tous les Sud-Coréens en ce moment très pénible.” Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, a tweeté que les informations sur la catastrophe étaient “déchirantes” et a déclaré à Washington ” est prêt à fournir à la République de Corée tout le soutien dont elle a besoin.

Parmi les 20 morts étrangers, quatre viennent de Chine ; trois de Russie; deux d’Iran; et un chacun du Vietnam, d’Autriche, de Norvège, d’Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Sri Lanka et des États-Unis. Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il n’était pas informé de la nationalité des quatre autres étrangers.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré que deux de ses ressortissants figuraient parmi les morts, tandis que le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu’un ressortissant français était également décédé lors de la tragédie d’Itaewon.

La dernière catastrophe sud-coréenne aussi meurtrière a également frappé le plus durement les jeunes. En avril 2014, 304 personnes, pour la plupart des lycéens, sont mortes dans le naufrage d’un ferry. Le naufrage a révélé des règles de sécurité laxistes et des défaillances réglementaires. Il a été en partie imputé à une cargaison excessive et mal fixée et à un équipage mal formé aux situations d’urgence.

Les décès de samedi attireront probablement l’attention du public sur ce que les responsables gouvernementaux ont fait pour améliorer les normes de sécurité publique depuis la catastrophe du ferry.

Ce fut la catastrophe écrasante la plus meurtrière de l’histoire de la Corée du Sud. En 2005, 11 personnes ont été tuées et environ 60 autres ont été blessées lors d’un concert pop dans la ville méridionale de Sangju.

En 1960, 31 personnes sont mortes après avoir été écrasées dans les escaliers d’une gare alors que de grandes foules se précipitaient pour monter à bord d’un train pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Il s’agissait également de la deuxième catastrophe majeure en un mois en Asie. Le 1er octobre, la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes lors d’un match de football, provoquant un écrasement qui a tué 132 personnes alors que les spectateurs tentaient de fuir.

Plus de 1 700 membres du personnel d’intervention de tout le pays ont été déployés dans les rues pour aider les blessés, dont environ 520 pompiers, 1 100 policiers et 70 employés du gouvernement. L’Agence nationale des incendies a déclaré séparément dans un communiqué que les autorités tentaient toujours de déterminer le nombre exact de patients en urgence.

Les rédacteurs d’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo, Giada Zampano à Rome et Sylvie Corbet à Paris ont contribué à ce rapport.