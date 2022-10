Corée du Nord : Les États-Unis déploient un porte-avions sur la côte est de la péninsule coréenne après que Pyongyang a tiré un missile au-dessus du Japon | Nouvelles du monde

Un porte-avions américain doit être redéployé sur la côte est de la Corée du Sud, après le test de missile balistique de mardi par Pyongyang.

Bien que le Pentagone ait refusé de confirmer quel navire est envoyé, le super porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz, l’USS Ronald Reagan, se trouve dans la région et, pas plus tard que la semaine dernière, participait à des exercices militaires avec la marine sud-coréenne.

Le navire amiral du Carrier Strike Group Five, le Ronald Reagan dispose d’un effectif de 90 avions et hélicoptères à voilure fixe.

La Corée du Sud et les États-Unis ont également mené des exercices de tir et de bombardement dans la mer Jaune, y compris des volées de missiles.

Les responsables ont confirmé qu’un missile sud-coréen Hyunmoo-2 a échoué peu de temps après son lancement et s’est écrasé pendant l’exercice, mais que personne n’a été blessé.

L’armée sud-coréenne a déclaré que le missile transportait une ogive mais qu’il n’avait pas explosé et s’est excusée d’avoir inquiété les habitants.

Un système de missiles tactiques de l’armée a tiré lors d’un exercice militaire conjoint entre les États-Unis et la Corée du Sud le mercredi 5 octobre 2022.



L’essai de mardi par la Corée du Nord a tiré un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) plus loin que jamais auparavant, l’envoyant survolant le Japon pour la première fois en cinq ans et incitant un avertissement aux résidents de se mettre à l’abri.

Des analystes et des responsables de la sécurité ont déclaré qu’il s’agissait peut-être d’une variante de l’IRBM Hwasong-12, que la Corée du Nord a dévoilé en 2017 dans le cadre de ce qu’elle a qualifié de plan visant à frapper des bases militaires américaines à Guam.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont condamné le test de la Corée du Nord dans les “termes les plus forts”, l’Union européenne l’a qualifié d'”action imprudente et délibérément provocatrice”, et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a condamné le lancement et a déclaré qu’il s’agissait d’un violation des résolutions du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira plus tard dans la journée pour discuter de la Corée du Nord à la demande des États-Unis, bien que la Chine et la Russie aient déclaré à leurs homologues du Conseil qu’elles étaient opposées à une réunion publique d’un organe de 15 membres.

Ils ont fait valoir que la réaction du Conseil devrait être propice à l’apaisement de la situation dans la péninsule coréenne, ont déclaré des diplomates.